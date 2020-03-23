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  • 23 Mart 2020 Pazartesi 08:00
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  • 23 Mart 2020 Pazartesi 09:31

Olimpiyat oyunları ertelendi

Olimpiyat oyunları ertelendi

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Ekspress gazetesinin iddiasına göre; Olimpiyatların ertelenmesi için planlar oluşturuldu. Ancak şu anda açıklanmıyor. Resmi açıklama yakında yapılacak.

AKŞAM

Dünyadaki tüm büyük spor organizasyonları koronavirüs sebebiyle ertelenirken 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ısrarla planlandığı tarihte gerçekleştirileceği belirtiliyordu. Ancak işler çığrından çıktı. Ekspress gazetesinin haberine göre; Olimpiyatlar ertelendi. Bu konudaki bütün planlar yapıldı ancak şu anda gizli tutuluyor. Japon Hükümeti, yakın zamana kadar Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nan 24 Temmuz’da başlayacağını söylüyordu. Bu konudaki ısrarların ise sonuna gelinmiş gibi gözüküyor. Her gün hızla yayılan salgın, onların da elini kolunu bağlamış durumda.

YENİ BİR SİMÜLASYON İSTENDİ

Ekspress, Olimpiyat yetkililerinin alternatif bir başlangıç tarihi üzerinde hemen hemen anlaşma noktasına geldiğini yazdı. Reuters Haber Ajansı, organizasyon komitesine yakın birini kaynak göstererek, “Son olarak erteleme durumunda bizden bir simülasyon yapmamız istendi” açıklamasına yer verdi. 1 ay veya 45 günlük bir ertelemeden bahsedilirken bu sürenin daha da uzayabileceği öğrenildi. Burada 1 veya 2 yıllık bir rötardan bahsediliyor. İngiliz Guardian gazetesi de Ekspress’le doğru orantılı bir haber yaparak ertelemeye kesin gözüyle baktı.

YAPILMAMA İHTİMALİ YÜZDE 80!

Guardian, Olimpiyat’a sponsor olan firmalardan birinin temsilcisiyle görüştü. Bu kişi, “Kimse Olimpiyatların ertelendiğini veya ertelenebileceğini söyleyen ilk kişi olmak istemiyor” açıklamasını yaptı. Ayrıca yine sponsorların kendi aralarında gerçekleştirdikleri konferans görüşmesinde Olimpiyatların planlanan tarihinde yapılmama ihtimalinin yüzde 80 olduğu kaydedildi. Japonya her ne kadar ertelemeyle ilgili bir açıklama yapmasa da artık herkes dev organizasyonun planlanan tarihte yapılmasını beklemiyor. Sporcular da panik yaşıyor.

1 AY İÇİNDE KARAR

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo 2020 için 2 farklı senaryo belirlediklerini ve 4 hafta içinde karar verileceğini açıkladı. En güçlü ihtimal 2021’e ertelenmesi... Olimpiyatların süresinin kısaltılması ise 2. seçenek.

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