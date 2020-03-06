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aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 13:54
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  • 06 Mart 2020 Cuma 13:59

Olimpiakos, Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Olimpiakos, Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

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Yunanistan Ligi ekiplerinden Olimpiakos, Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Yunan ekibi, Fransız futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

35 yaşındaki oyuncu, 2021'in sonuna dek kırmızı beyazlı formayı giyecek.

İmza töreninden sonra konuşan Valbuena, 'Olimpiakos formasını 1 yıl daha giyecek olduğumu duyurmaktan dolayı çok mutluyum. Bu takımın parçası olduğum için gurur duyuyorum' dedi.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Olimpiakos'a transfer olan tecrübeli futbolcu, Yunan ekibiyle gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Kırmızı beyazlılarla 31 resmi maça çıkan Valbuena, 8 gol attı, 21 de assit yaptı.

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 71 resmi karşılaşmaya çıkan 35 yaşındaki orta saha, 12 kez fileleri sarsarken, 24 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

(TRT Spor)

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