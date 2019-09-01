'Old Firm' derbisinde Celtic deplasmanda Rangers'ı 2-0 mağlup etti
İskoçya 1. Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, Rangers'ı 2-0 yenen Celtic kazandı.
Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi Rangers ile Celtic, ligin 4. haftasında Ibrox Park'ta karşılaştı.
Konuk takım Celtic, 32. dakikada Odsonne Edouard ve 90 3. dakikada Jonny Hayes'in kaydettiği gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Öte yandan Rangers'ta Jordan Jones, 90 6 dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Celtic, 12 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Rangers ise 9 puanla ikinci sırada kaldı.