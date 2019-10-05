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  3. Olay yaratan açıklamalar! Önce futbolcuları sonra yönetimden 2 ismi haşladı

Olay yaratan açıklamalar! Önce futbolcuları sonra yönetimden 2 ismi haşladı

Olay yaratan açıklamalar! Önce futbolcuları sonra yönetimden 2 ismi haşladı

Gençlerbirliği maçından sonra sert açıklamalarda bulunan Fatih Terim hem oyuncularına hem de yönetime sert mesajlar gönderdi

TM Dijital Haber Merkezi

Favori olarak gittiği Gençlerbirliği deplasmanında neredeyse pozisyona giremeden 90 dakikayı sonlandıran ve Ankara’da 2 puan bırakan Galatasaray’da Fatih Terim’in maç sonu açıklamaları deprem etkisi yarattı.

TERİM HESABI ÖNCE KENDİSİNE KESTİ

Bazı yıldız futbolculara sert mesajlar gönderen Terim, Ocak ayını işaret ederken, tecrübeli teknik adamın maçın hakemi Umut Meler hakkında “Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde düdük çaldı, aradan 24 saat geçti ve bu maça verildi, hakem mi kalmadı” sözleri bir hayli dikkat çekti. Ceza almamak için fazla konusmak istemediğini belirten Fatih Terim’in “Biraz da ceza almayanlar konuşsun” ifadeleri camiada soğuk duş etkisi yaratırken, deneyimli çalıştırıcının yönetimi kastettiği ve özellikle Abdurrahim Albayrak’la Yusuf Günay’ı hedef

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