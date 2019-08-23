Okçulukta bronz madalya

İspanya'da devam eden 2019 Gençler Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Türkiye bronz madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan (TOF) yapılan açıklamaya göre, Batuhan Akçaoğlu, Emirhan Kısa ve Yakup Yıldız’dan oluşan Makaralı Yay Yıldız Erkek Takımı, üçüncülük maçında Kanada ile karşılaştı.
Kanada'ya 233-231'lik skorla üstünlük sağlayan Türk Milli Takımı bronz madalyanın sahibi oldu.
(AA)
İspanya'nın en saygın gazetelerinden AS, Radamel Falcao'nun Galatasaray ile transfer görüşmelerini sonlandırdığını ve Kolombiyalı golcünün Valencia ile görüşmelere başladığını iddia etti.
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Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Radamel Falcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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