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  3. Okay Yokuşlu, 3.5 ay aradan sonra sahalara dönüyor

Okay Yokuşlu, 3.5 ay aradan sonra sahalara dönüyor

Okay Yokuşlu, 3.5 ay aradan sonra sahalara dönüyor

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, sakatlığının ardından 3,5 ay sonra sahalara dönüyor.

İspanyol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan ile 30 Mayıs'ta oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay Yokuşlu'nun sakatlığının geçtiği bildirildi.

Milli orta sahanın, teknik direktörü Fran Escriba tarafından 15 Eylül Pazar günü Granada karşılaşmasında oynatılmaya hazır olduğu duyuruldu.

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