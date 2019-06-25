Okan Buruk'tan bir veto da Mert Günok'a

Fenerbahçe'de gelecek sezon için yapılan planlama sonucunda Mert Günok'un yeniden sarı lacivertli formayı giyebileceği ifade ediliyordu.

Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı sonrası göreve gelen teknik direktör Okan Buruk, Mert Günok'un ayrılığına karşı çıktı. Tecrübeli file bekçisinin de kulüplerin anlaşması durumunda geri dönüşe sıcak baktığı kaydedildi.

Mert gibi bir ismi kaybetmek istemeyen Okan Buruk, hiçbir teklife sıcak bakmıyor.

Başarılı teknik adam, hem lig yarışı hem de Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle böylesi bir riskin alınmasına yanaşmıyor. Bu nedenle Fenerbahçe Mert'ten ümidini kesti.