Okan Buruk, performansıyla eleştirilen Edin Visca ile özel görüşecek

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2011-12 sezonunda Bosna Hersek’in Zeljeznicar takımından transfer edilen ve 8 yıldır Süper Lig’de oynadığı futbolla ayakta alkışlanan Edin Visca, Abdullah Avcı’nın gidişinden sonra kendisine gelemedi.
OKAN BURUK VİSCA'YA GÖRÜŞECEK
Fenerbahçe karşısında bulduğu net gol pozisyonlarından yararlanamadığı gibi, saha içerisinde bir hayli moralsiz gözüken Visca’nın Abdullah Avcı’nın takımdan ayrılmasının yanı sıra yönetim tarafından transferine izin verilmediği için köprüleri attığı belirtilirken, yıldız futbolcuyla Okan Buruk’un özel bir görüşme yapacağı bildirildi.
Süper Lig’in en iyi yabancı futbolcuların başında gelen Edin Visca, Malatyaspor ve Fenerbahçe karşısında alışılagelmiş görüntüsünün uzağında kalırken, 29 yaşındaki Boşnak futbolcunun Olympiakos karşısında oynanan maçlarda da sergilediği performans hayal kırıklığı yaratmıştı.
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