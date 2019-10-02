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  3. Okan Buruk: Maça ideal 11'le çıkacağız, ülke puanı için kazanmak istiyoruz

Okan Buruk: Maça ideal 11'le çıkacağız, ülke puanı için kazanmak istiyoruz

Okan Buruk: Maça ideal 11'le çıkacağız, ülke puanı için kazanmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2´nci maçında yarın Borussia Mönchengladbach´ı ağırlayacak olan Medipol Başakşehir´de teknik direktör Okan Buruk ile Norveçli oyuncu Fredrik Gulbrandsen, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BURUK: DOĞRU BİR OYUN OYNAMALIYIZ

Roma mücadelesinde kötü bir mağlubiyet aldıklarına vurgu yapan Buruk, "Gruba istediğimiz gibi başlayamadık. Roma maçının 45 dakikasını alabiliriz ama onun yanında kaybettiğimiz kötü bir karşılaşmaydı. Daha ne yaptığını bilen, daha güvenli bir takım var. Rakibimiz ligin en iyi takımlarından birisi, doğru bir oyun oynamalıyız. Hem bizim hem de ülke puanı için önemli bir maç. Yarın futbolseverlerin yanımızda olmasını istiyorum. Taraftarımız bizimle olursa biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. 

"KAZANMAK ÜLKE PUANI İÇİN ÖNEMLİ"

Avrupa Ligi´nde iç sahada galibiyet elde etmek istediklerini belirten Buruk, "Avrupa Ligi´ni önemsiyoruz. Gruptan çıkmayı hayal ediyoruz. Oyuncuların maçlara doğru çıkması gerektiğine inanan birisiyim ve yenileme yapmak çok önemli. Maça ideal 11 ile çıkacağız. Ufak sakatlıklar var. Onları riske atmayabiliriz. Maçı önemsiyoruz. İç sahada kazanmak istiyoruz, bu ülke puanı için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Futbolcu olarak da Avrupa´da kupa kazandığı ile ilgili soruya Buruk, "Futbolculuk hayatı başka teknik adamlık başka. Bu kupayı hayal eden ve kazanan biri olarak teknik adamlık yapıyorum. Sahadaki bütün oyuncuların eşit olduğunu, her takımın her takımı yenebileceğini oyuncularıma aşılamaya çalışıyorum. Gruptan çıkmak öncelikli görevimiz. Gruptan çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

GULBRANDSEN: 3 PUANI ALMAK İSTİYORUZ

Norveçli golcü Gulbrandsen ise zor bir maça çıkacaklarını söylerken, "Kendi evimizde oynayacağımız ilk ilk Avrupa Ligi maçı. Roma karşısında iyi bir sonuç alamadık.  İlk maçınızdan 3 puanı almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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