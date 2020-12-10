Okan Buruk: 'Ligde üst sıralara tırmanmamız gerekiyor'

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, PSG karşısında alınan 5-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e konuk oldu. Dördüncü hakemin Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemde bulunduğu karşılaşma dün yarıda kalmıştı. Bugün 14. dakikada kaldığı yerden devam eden mücadelenin kazananı PSG oldu.

Neymar 21, 38 ve 50. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken Fransız ekibinin diğer gollerini 42. ve 62. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise 57. dakikada Mehmet Topal'dan geldi. 5-1 biten karşılaşmanın ardından PSG 12 puana ulaştı ve grubu lider tamamladı. Medipol Başakşehir ise topladığı 3 puanla Avrupa'ya veda etti.

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından verdiği demeçte, yaşanan ırkçılık olaylarıyla ilgili "Şanssız ve üzücü bir durum dün yaşananlar. Kimsenin yaşamak istemediği şeyler. Bu nedenle tepkiler de çoğalıyor. Dünkü olayda Webo hocanın tribünden atılması, hakemlerin sahadaki davranışları gereksiz şeylerdi. Çıkan bir söz de tepkiye yol açtı ve tepki büyüdü" ifadelerini kullandı.

"En önemli şeylerden biri de rakip takımın, özellikle de Neymar ile Mbappe'nin gelip Webo'ya destek olması ve maça devam etmek istememeleriydi" diyen Buruk, "Bizim için de zor bir yönetim oldu. Her anlamda zordu. Tekrar maça çıkmanın doğru olmadığını düşündük. Erteleme doğruydu" dedi.

Okan Buruk, maç sonu açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Tabii ki çok etkilenen futbolcular oldu. Hem bizim takımın hem rakip takımın oyuncuları birbirlerine destek verdiler. Ya hep birlikte çıkarız, ya da çıkmayız dedik. Bu duruşu hep birlikte sergiledik. İki takımın birlikte bu duruşu sergilemesi çok önemli. Bu son maçımızdı. Dünden sonra maça odaklanmak çok zordu. Zaten çok eksik gelmiştik. Bir de konsantrasyon bozulunca istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Artık lige döneceğiz, üst sıralara tırmanmak için bir adım atmamız gerekiyor"