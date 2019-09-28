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  3. Okan Buruk: İstediklerimizi sahaya yansıtmaya başladık

Okan Buruk: İstediklerimizi sahaya yansıtmaya başladık

Okan Buruk: İstediklerimizi sahaya yansıtmaya başladık

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, rahat bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, golleri erken bulmalarının önemine değindi.

Ligin 5. haftasında Beşiktaş karşısında da çok iyi bir maç oynadıklarını belirten Buruk, "2-0'ın verdiği rahatlık, ikinci yarıda oyunumuzu etkiledi. Çaykur Rizespor gibi önemli bir takımı yenmek bizim için sevindirici. Çaykur Rizespor oynadığı 2 deplasman maçından 4 puan almış bir takımdı. Özellikle son bölümdeki vuruşlarımız bu maçta çok daha iyiydi. Hücumda iyiydik ve rahat bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Transferleri geç tamamlamaları ve yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle sezona şanssız bir şekilde başladıklarını dile getiren Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadro oluşumumuz geç tamamlandı. Geç oldu, özellikle savunmada eksiklerimiz vardı. İlk defa tam kadro maça çıkıyoruz diye geçen hafta söylemiştim. Son 2 maçtaki oyun, eskisinin çok daha üstünde. Sezon başından beri büyük şanssızlıklar yaşadık. Son 2 maç tam kadro sahadaydık ve bunu oyuna da yansıttık."

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