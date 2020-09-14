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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:11
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Okan Buruk: 'Hatayspor bize şans vermedi'

Okan Buruk: 'Hatayspor bize şans vermedi'

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Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor'a sezonun ilk haftasında 2-0 kaybeden Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, 2-0 kaybedilen Hatayspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk, "Mağlubiyet üzücü. Ligin başında bu kadar erken mağlup olmak beni üzdü. Oyun beklediğimiz gibi oldu. Rakibin oyununu biliyorduk. İlk yarının sonuna kadar kendi sahalarında beklediler ve gerçekten savunmayı çok iyi yaptılar." dedi.

"HAKLİ BİR GALİBİYET ALDILAR"

Daha hareketli oynamaları gerektiğini söyleyen Buruk, "Daha hareketli oynamamız gerekiyordu. Kaptırdığımız bir top... Basit de bir toptu. Hazırlıksız yakalandık. 1-0'ı vermemek gerekiyordu. Rakibimiz savunmayı çok iyi yaptı. Bize çok fazla şans vermediler. Ben bu mücadeleden dolayı rakibimizi kutlamak istiyorum. Haklı bir galibiyet aldılar." ifadesini kullandı.

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"MİLLİ TAKIM ARASI ZAMANSIZ"

Zamansız bir milli ara olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Ligin sonunda oynadığımız Avrupa Kupası maçında ritim eksikliğini hissettik ama tekrar hazırlandık. Çok zamansız bir milli takım arası oldu. Takım antrenmanını belli yerlere kadar yapamadık. Bu ritim eksikliği biraz da bundan kaynaklanıyor. Bugün üretkenlikte eksiklik oldu." diye konuştu.

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"OYUNCULAR GENÇ DE OLSA İYİ BİR ŞEYLER GÖSTERDİLER"

"Gençlere süre verdiniz, sezon içerisinde de görecek miyiz?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk, "Antrenmanda iyi şeyler gösteren oyuncuları oyunda değerlendiriyoruz. Oyuncular genç de olsa iyi bir şeyler gösterdiler. Oyuna girdiler. Önemli olan onların da süre için mücadele etmeleri. Bugün oyuna girdikleri dakikalar stresliydi. Geçen sene daha yaşlı bir takımdık. Bu sene bunun içerisine genç oyuncuları da kattık." diyerek sözlerini tamamladı.

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‘Hatayspor bize şans vermedi‘
‘Hatayspor bize şans vermedi‘

‘Hatayspor bize şans vermedi‘

Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor'a sezonun ilk haftasında 2-0 kaybeden Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

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