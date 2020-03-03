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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 00:03
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  • 03 Mart 2020 Salı 00:03

Okan Buruk: Birliktelik mesajı en değerli şey

Okan Buruk: Birliktelik mesajı en değerli şey

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Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, liderliği sürdürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maç öncesinde benzer şeyleri söyledik, bu hafta futbolu fazla konuşmadık, üzüntülerimiz vardı. İki takım oyuncuları da maç öncesinde ay-yıldızlı tişörtlerle sahaya çıktı. Tüm takımların bir arada hareket etmesi belki de Türk futbolunun çok üzerine çıktı. Birliktelik mesajı bu hafta için en değerli şeydi. Maçları oynamak için herkes sahaya çıkıyor, en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama bu hafta biraz daha zor bir haftaydı." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon ile zorlu bir mücadeleden çıktıktan sonra bu karşılaşmaya başladıklarını hatırlatan Buruk, "Kazanmak, liderliğe ulaşmak istiyorduk. İlk yarıda istediklerimizi yerine getiremedik. Üzerimizde konsantrasyon eksikliği ve biraz maça girememe durumumuz vardı. İkinci yarıda yaptığımız hamlelerle golü bulduk. Üç gün önce maç yapmamış bir takım gibi oynadık. Şu anda ligin lideriyiz. Rakibimiz kaleye hızlı bir şekilde gelen bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Böyle bir takımı yenmek sevindirici. Lideriz, liderliği sürdürmek ve Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Saha içinde ve dışında birlikteliği her zaman gösteriyorlar." şeklinde konuştu.

"Çeyrek finale kalmak istiyoruz"

Türk teknik adam olarak Avrupa'daki başarının kendisi için çok önemli olduğunun altını çizen Okan Buruk, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün Türk teknik adamların hedefi budur. Türk futbolunu ileriye götürebilmek... Bunu bazen yapıyoruz, bazen yapamıyoruz. Bu seneki en önemli şey Avrupa'da yaşadığımız heyecan. Türk takımı olarak, Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak ülke puanına katkı yapmak kariyerimdeki en önemli şey. Galibiyet, şampiyonluk tabii ki önemli lokal olarak ama Avrupa'daki başarılar ülkemiz için çok daha değerli. İnşallah daha ilerisini de görürüz. Kopenhag eşleşmesine baktığımızda iki takım da buna sevinmiştir. Birbirini eleyeceğini düşünmüştür. Çeyrek finale kalmak istiyoruz, Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Bunu biliyoruz. Kariyerimle ilgili en çok sevindirin ve en değerli olan Avrupa'da olabilmek, mart ayında Avrupa'da maça çıkabilmek."

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