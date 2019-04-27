Okan Buruk: Doğru tercihleri yapamadık

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce rakibin sahasında savunma yapacağını bildiklerini belirtti.

Rakibin hızlı hücuma çıkışlarını durdurduklarını vurgulayan Buruk, "İlk yarı coşkumuz diğer maçlara göre eksikti. İlk yarı yavaş hareket ettik. Pas hızları düşüktü. Ceza sahası çevresinde üçüncü bölgede doğru tercihler yapamadık. Maçın başında attığımız gol geçerli sayılsaydı maç farklı olurdu. İkinci yarı çok iyi gitti. Gol atmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı. Rakibimiz kendi sahasından çok fazla çıkmadı." diye konuştu.

Özellikle Aatıf sakatlandıktan sonra belli bir süre hücum gücünü azalttığını kaydeden Buruk, şöyle devam etti:

"Son 20 dakikada rakip kaleye yaklaşan bir görüntü verdik. Şut attık ama isabet oranımız düşüktü. Kazanmak için gol atmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. 600'e yakın isabetli pas yaptık. Pas isabetimiz yüzde 85 oranlarındaydı. Çok fazla şut ve orta vardı. Kazanamadığımız için üzgünüz."

Buruk, takdir haklarının Çaykur Rizespor aleyhine kullanıldığını belirterek, "Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz devam ediyor. Son dört maçımızda hedefimiz bütün maçları kazanmak." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor cephesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

Uzğur, ligin en formda takımından birisi ile oynadıklarının altını çizerek, "İkinci devrenin en iyi takımı ve yetenekli oyuncuları var. Biz de takım olarak iyi savuna yapıp, hızlı hücumlarla gol aradık. Hücumsal anlamda daha iyi işler yapmamız gerekiyordu. Maçın sonunda bir puan aldığımız için memnunum. Takım olarak iyi mücadele ettik." şeklinde konuştu.

Taraftarların çok iyi dostluk örneği sergilediğine işaret eden Uzğur, "Spor sahalarında görmeye alışık olmadığımız güzel görüntüler vardı. İnşallah Türkiye'nin her yerinde bu görüntüler olur. Türkiye dışında birçok ülkede maçlar şenlik havasında geçiyor. Türkiye'de şenlik havasında maç çok az. Bu güzelliklerin devam etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.