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  3. Oğuzhan Özyakup'un Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi

Oğuzhan Özyakup'un Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi

Oğuzhan Özyakup'un Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi

Bu sezon Süper Lig'de dolu dizgin yoluna devam eden Trabzonspor'da bomba bir isim gündeme geldi! Bordo-mavili takımın Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddia edildi.

Son olarak ligde Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenen Trabzonspor, bir yandan şampiyonluk yolunda ilerlerken öbür yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karadeniz ekibinin gündemine ses getirecek bir geldi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor ile anlaştı. Bordo mavili yönetimin önemli bir isminden bu transferle ilgili açıklama geldi: "Oğuzhan Özyakup ile anlaştık. Beşiktaş sorun çıkarmazsa, ligin ikinci yarısında bizimle birlikte olacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iyi bir Trabzonlu. Oğuzhan bize gelmek istiyor. Başkan Çebi'nin de bu sese kulak vereceğine inanıyoruz."

Oğuzhan Özyakup bu sezon siyah-beyazlı ekipte toplam 12 maça çıkarken 545 dakika sahada kaldı.

(Fotomaç)


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