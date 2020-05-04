Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'ın indirim teklifine yanıt

Oğuzhan Özyakup'tan geri adım. Feyenoord'dan ayrılan tecrübeli yıldız yönetimin indirim teklifine 'Evet' dedi. Beşiktaş'tan yılda 2 milyon euro alan Oğuzhan'ın kendisine önerilen 1 milyon euroyu kabul ettiği öğrenildi.
GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKTİ
Takvim'in haberine göre, Hollanda Ligi'nin iptal edilmesi üzerine bu sezonu şimdiden kapatan yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta yeni başlangıç yapmak istediği ve bunun için ücretindeki indirim önerisine onay verdiği ifade edildi.
SERGEN YALÇIN ETKİLİ OLDU
Sergen Yalçın ile birlikte eski günlerine döneceğine inanan yıldız oyuncunun, "Beklentilerin altında kaldım. Bunu telafi edeceğim" dediği ortaya çıktı. Feyenoord'da sadece 4 maç oynayan Oğuzhan gelecek sezon da Beşiktaş'ta oynayacak.
N'SAKALA İLE GÖRÜŞÜYORUZ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "N'Sakala ile görüşme aşamasındayız... Gökhan ve Caner'den aldığım izlenim şu. Önce Beşiktaş'la görüşecekler. Anlaşamazlarsa serbest kalırlar" dedi.
İLK HEDEFİM TAKIMDA KALMAK
Beşiktaş'ta bu sezon sakatlığı nedeniyle beklentilerin altında kalan Douglas, "Transfer teklifleri şimdiden geliyor. Ancak sözleşmem sürüyor. İlk hedefim takımda kalmak" dedi.
ŞANS VERİLİRSE TARAFTARIMIZI COŞTURURUM
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu hocasının kendisine şans tanıması halinde bunu en iyi şekilde değerlendireceğini söyleyerek, "Taraftarımızı çoştururum" dedi.
(Sabah)
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