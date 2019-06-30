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  3. Oğuzhan Özyakup'tan Abdullah Avcı'ya: Eski günlerime dönmek için elimden geleni yapacağım

Oğuzhan Özyakup'tan Abdullah Avcı'ya: Eski günlerime dönmek için elimden geleni yapacağım

Oğuzhan Özyakup'tan Abdullah Avcı'ya: Eski günlerime dönmek için elimden geleni yapacağım

Milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş’taki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Kısa dönem askerlik yapan Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Bir ara takımdan ayrılacağı iddia edilen 26 yaşındaki futbolcunun ailesiyle konuştuktan sonra ortak bir karar aldığı ve önümüzdeki sezon da Siyah-Beyazlı formayı giymeye devam edeceği öğrenildi.

Ayrıca tecrübeli oyuncunun hocası Abdullah Avcı ile görüşerek, "Eski günlerime dönmek adına elimden geleni yapacağım" dediği öğrenildi.

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