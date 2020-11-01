Oğuzhan Özyakup: 'Zor bir dönem geçirdim'

Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup, Yeni Malatyaspor galibiyetini yorumladı.

Beşiktaş'ta 4 hafta sonra Yeni Malatyaspor maçıyla ilk 11'e dönen Oğuzhan Özyakup, galibiyet sonrası beIN SPORTS'a açıklamalar yaptı.

Rakibin ilk bölümde iyi kapandığını belirten Oğuzhan şunları söyledi;

"Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Maça iyi başladık, kendi adıma iyi mücadele etmeye çalıştım. Maça tempolu başladık, ilk 15-20 dakikada skoru bulabilsek sonuç farklı olabilirdi. Topa sahip takım bizdik. Golü bulduktan sonra biraz geri çekildik, bunu yapmamamız gerekiyordu. Sonra pozisyona girdik ama atamadık. Kaybedilen topları çabuk kazandık, bu da bize yakışan bir durum.

Sezon kendi adıma iyi başlamıştı. Trabzonspor maçında galip geldik, sonra ufak bir sakatlık geçirdik. Ben her zaman elimden geleni yapıyorum. Yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Feyenoord'a gitmeden önce zor bir dönem geçirdim ama oradan hem fiziksel hem de mental olarak daha güçlü döndüm. Bu performansla memnun kalacak biri değilim."