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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 09:17
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  • 01 Mart 2020 Pazar 09:17

Oğuzhan Özyakup PSV maçında sahalara dönüyor

Oğuzhan Özyakup PSV maçında sahalara dönüyor

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Feyenoord'a devre arasında transfer olan Milli futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un PSV karşısında maç kadrosunda yer alacağı belirtildi.

Hollanda Ligi'nde zirve takipçisi Feyenoord'da Beşiktaş'tan kiralanan Oğuzhan Özyakup'un PSV ile oynanacak kritik karşılaşmada maç kadrosuna alınacağı açıklandı.

Teknik direktör Dick Advocaat'ın hafta içinde antrenmanlara başlayan Oğuzhan Özyakup'u maç kadrosuna alacağı ve karşılaşmadaki gidişata göre forma verebileceği belirtiliyor. Oğuzhan Özyakup bilindiği gibi Feyenoord'a devre arasında kiralandıktan sonra çıktığı ilk maçta Emmen'e golünü de atmıştı.

PSV ve Feyenoord'u karşı karşıya getirecek karşılaşma 1 Mart Pazar günü saat 16:30'da Phillips Stadı'nda oynanacak.

(Sporx)

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