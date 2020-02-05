Oğuzhan Özyakup: Her zaman en sadık taraftar Beşiktaş'tadır

Hollanda basınına verdiği röportajda Beşiktaş ve Feyenoord'u kıyaslayan Oğuzhan, şu sözleri kullandı;
''Beşiktaş bence Türkiye'nin Feyenoord'u. Üst üste 2 şampiyonluğumuzdan önce uzun süre şampiyon olamamıştık. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az şampiyonluk sayısına sahip. Ancak Türkiye'ye gittiğinizde en sadık taraftar Beşiktaş'ta.
''BEŞİKTAŞ HALKIN TAKIMIDIR''
Hiç takım tutmayan insan bile Beşiktaş der. Yıllardır Türkiye'de tribünlerdeki tüm besteler Beşiktaş taraftarları tarafından yapıldı. Beşiktaş halkın takımıdır. Çok güzel bir stadyuma sahip.''
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
Süper Lig'de Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında adından söz ettiren Galatasaray, sezon sonu için çalışmalarına başladı. Ara transfer döneminde Marcelo Saracchi, Sekidika, Henry Onyekuru ve Boluspor'dan genç futbolcu Erkan Süer'i katan sarı-kırmızılılar, sezon sonu bombasını dünyaca ünlü yıldız Xherdan Shaqiri'yle patlatmaya hazırlanıyor.
Spor camiası, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketlerine kayıtsız kalmadı. TFF ve kulüpler, çığ felaketi nedeniyle taziye ve destek mesajı yayımladı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı final kapısını ardına kadar araladı.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Ersun Yanal, Mevlüt Erdinç, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu, Van'daki çığ felaketiyle ilgili konuştu.
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, sakatlığını atlattı ve sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a olan borcunu golleriyle ödeyeceğini söyledi.
Fenerbahçe, sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Steven Caulker ile söz kesti.