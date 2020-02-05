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aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 20:36
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 20:40

Oğuzhan Özyakup: Her zaman en sadık taraftar Beşiktaş'tadır

Oğuzhan Özyakup: Her zaman en sadık taraftar Beşiktaş'tadır

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Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Feyenoord'a kadar kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Hollanda basınına verdiği röportajda Beşiktaş ve Feyenoord'u kıyaslayan Oğuzhan, şu sözleri kullandı;

''Beşiktaş bence Türkiye'nin Feyenoord'u. Üst üste 2 şampiyonluğumuzdan önce uzun süre şampiyon olamamıştık. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az şampiyonluk sayısına sahip. Ancak Türkiye'ye gittiğinizde en sadık taraftar Beşiktaş'ta.

''BEŞİKTAŞ HALKIN TAKIMIDIR''

Hiç takım tutmayan insan bile Beşiktaş der. Yıllardır Türkiye'de tribünlerdeki tüm besteler Beşiktaş taraftarları tarafından yapıldı. Beşiktaş halkın takımıdır. Çok güzel bir stadyuma sahip.''

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