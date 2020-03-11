Oğuzhan kalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Valencia'yı 4-3 mağlup eden Atalanta, çeyrek finale çıktı. Atalanta'nın tüm gollerini Josip Ilicic kaydetti.

Arsenal ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek Premier Lig maçının Arsenal kulübü futbolcularının Olympiakos Başkanı Marinakis ile el sıkışıp yakın temas yaşaması sebebiyle alınan önlemler ışığında ertelendiği açıklandı.

Sergen Yalçın'dan Ljajic itirafı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımdan ligin gidişatına, Türk futbolundan transfere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Yalçın, Adem Ljajic'in form durumuyla ilgili aralarında geçen bir konuşmayı da ilk kez açıkladı.