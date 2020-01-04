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Ofsayta 12 cm esneklik

Ofsayta 12 cm esneklik

UEFA’nın ofsayt kuralı üzerinde çalışma yaptığı ve 12 cm’ye kadar olan ihlallerde gol kararını değiştirmeyeceği belirtildi.

AKŞAM

UEFA futboldaki tartışmaları daha da alevlendirecek bir kararın arifesinde. Avrupa basınında yer alan haberlere göre UEFA, ofsayt kuralında radikal bir değişikliğe gidiyor ve 12 cm’ye kadar olan hataların ihlal sayılmamasını ön görüyor. Bu konuda hazırlanan taslak öneriye göre hücum oyuncusu, rakip oyuncudan 12 cm kadar daha kaleye yakın olması halinde hakemin verdiği gol kararı geçerli sayılabilecek.

1 HAZİRAN’DA YÜRÜRLÜKTE

Polonya ve Rus basınında yer alan haberlerde VAR’daki ofsayt kuralı 12 cm sapma dikkate alındıktan sonra uygulanacak. Yeni kuralda, hücum oyuncusunun kolu, dirseği, ayağı rakipten önde olursa bu ofsayt olarak dikkate alınmayacak, vücudun önde olması esas kabul edilecek. Yeni kuralın Şubat’ta yapılacak IFAB toplantısında resmileştirilmesi ve 1 Haziran’dan sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor. Hatta kuralın EURO 2020’de uygulanıp, uygulanmaması da tartışılacak.


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