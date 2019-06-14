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14 Haziran 2019 Cuma 00:13 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 00:13

Obradovic: Ne olursa olsun biz her zaman bir olacağız

Obradovic: Ne olursa olsun biz her zaman bir olacağız

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Anadolu Efes'e 74-57 yenilerek seride 2-1 yenik duruma düştükleri maçta, lacivert-beyazlı ekibi gösterdikleri performans için tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Obradovic, "Anadolu Efes'i galibiyet ve oynadıkları oyun için tebrik ediyorum. Çok net şeyler vardı bizim açımızdan. Böyle şeyler de genelde başantrenörden dolayı oluyor. Takımı desteklemeye devam edeceğim. Çünkü bunu hak ettiklerine inanıyorum. Cumartesi günü oynayacağımız maça hazırlanacağız. Play-off zamanında çok fazla iniş çıkış olabileceğini biliyoruz. Oyuncularımın gerçekten desteğe ihtiyacı var. Bugünkü destek için teşekkür ediyorum. Cumartesi günü de aynı şekilde desteklemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas'ın iki gün önce babasının vefat etmesine çok üzüldüklerini aktaran Sırp antrenör şunları aktardı:

"Onun için zor bir durumdu ve takıma destek olmak için geri geldi. Özellikle bundan dolayı çok mutluyum ona teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun biz her zaman bir olacağız. Geldiğim günden beri böyle ve böyle olmaya devam edecek."

Dış atışlarda düşük yüzde ile oynadıklarını hatırlatan Obradovic, "34'te 5 üçlük attık. Çok fazla şut kaçırdık. Şimdi bir sonraki maça konsantre olmamız gerekiyor." dedi.

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