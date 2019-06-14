Obradovic: Ne olursa olsun biz her zaman bir olacağız

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Obradovic, "Anadolu Efes'i galibiyet ve oynadıkları oyun için tebrik ediyorum. Çok net şeyler vardı bizim açımızdan. Böyle şeyler de genelde başantrenörden dolayı oluyor. Takımı desteklemeye devam edeceğim. Çünkü bunu hak ettiklerine inanıyorum. Cumartesi günü oynayacağımız maça hazırlanacağız. Play-off zamanında çok fazla iniş çıkış olabileceğini biliyoruz. Oyuncularımın gerçekten desteğe ihtiyacı var. Bugünkü destek için teşekkür ediyorum. Cumartesi günü de aynı şekilde desteklemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas'ın iki gün önce babasının vefat etmesine çok üzüldüklerini aktaran Sırp antrenör şunları aktardı:

"Onun için zor bir durumdu ve takıma destek olmak için geri geldi. Özellikle bundan dolayı çok mutluyum ona teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun biz her zaman bir olacağız. Geldiğim günden beri böyle ve böyle olmaya devam edecek."

Dış atışlarda düşük yüzde ile oynadıklarını hatırlatan Obradovic, "34'te 5 üçlük attık. Çok fazla şut kaçırdık. Şimdi bir sonraki maça konsantre olmamız gerekiyor." dedi.