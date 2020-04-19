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aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 15:18
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  • 19 Nisan 2020 Pazar 15:19

Joao Pereira, Süper Lig'in başlamasını bekliyor

Joao Pereira, Süper Lig'in başlamasını bekliyor

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Korona virüsü nedeniyle karantina günlerini evde hazırlanarak geçiren Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira'nın en büyük yardımcısı eşi Natacha Esmail oldu.

Korona virüs salgını nedeniyle Saper Lig’e verilen arada karantina günlerini Trabzon’daki evlerinde geçiren Trabzonspor’un tecrübeli futbolcusu Joao Pereira, Süper Lig her an başlayacakmış gibi kendini hazır tutmaya çalışıyor. Antrenmanlarda Pereira’nın en büyük yardımcısı ise eşi Natacha Esmail oldu. Tecrübeli oyuncu ile birlikte hareketleri yapan ve zaman zaman yardımcı olan Esmail, zor günlerde başaralı oyuncunun en büyük destekçisi.

Sporting’den sonra en çok formayı Trabzonspor’da giydi

Trabzonspor’un 36 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Portekiz’in Sporting takımından sonra en çok Trabzonspor’da forma giydi. 2016-2017 sezonunun devre arasında Karadeniz ekibine gelen oyuncu, bordo-mavili kulüpte 4. sezonunu yaşıyor. Benfica’da 74, Gil Vicente’de 14, Braga’da 78, Valencia’da 75, Honnover 96’da 5, Sporting CP’de 140 ve Trabzonspor’da da 105 maça çıkan başarılı futbolcu, kariyerinin en önemli dönemlerinden birini Karadeniz temsilcisinde yaşadı.

Sezon sona sözleşmesi bitiyor

Hırsı ve çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Pereira’nın 2020 yılının haziran ayı sonunda bordo-mavili kulüple olan sözleşmesi sona erecek. Trabzon’da forma giydiği 105 maçın 99’unda 11’de forma giyerek maç kaçırmayan oyuncunun durumu, liglerin başlamasıyla birlikte netlik kazanacak.

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