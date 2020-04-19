Joao Pereira, Süper Lig'in başlamasını bekliyor

Korona virüs salgını nedeniyle Saper Lig’e verilen arada karantina günlerini Trabzon’daki evlerinde geçiren Trabzonspor’un tecrübeli futbolcusu Joao Pereira, Süper Lig her an başlayacakmış gibi kendini hazır tutmaya çalışıyor. Antrenmanlarda Pereira’nın en büyük yardımcısı ise eşi Natacha Esmail oldu. Tecrübeli oyuncu ile birlikte hareketleri yapan ve zaman zaman yardımcı olan Esmail, zor günlerde başaralı oyuncunun en büyük destekçisi.
Sporting’den sonra en çok formayı Trabzonspor’da giydi
Trabzonspor’un 36 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Portekiz’in Sporting takımından sonra en çok Trabzonspor’da forma giydi. 2016-2017 sezonunun devre arasında Karadeniz ekibine gelen oyuncu, bordo-mavili kulüpte 4. sezonunu yaşıyor. Benfica’da 74, Gil Vicente’de 14, Braga’da 78, Valencia’da 75, Honnover 96’da 5, Sporting CP’de 140 ve Trabzonspor’da da 105 maça çıkan başarılı futbolcu, kariyerinin en önemli dönemlerinden birini Karadeniz temsilcisinde yaşadı.
Sezon sona sözleşmesi bitiyor
Hırsı ve çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Pereira’nın 2020 yılının haziran ayı sonunda bordo-mavili kulüple olan sözleşmesi sona erecek. Trabzon’da forma giydiği 105 maçın 99’unda 11’de forma giyerek maç kaçırmayan oyuncunun durumu, liglerin başlamasıyla birlikte netlik kazanacak.
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