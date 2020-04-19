O ülkede maçlar yeniden başladı

Son şampiyon Altyn Asyr ile lider Kopetdag'ın karşılaştığı maç, 1-1 sona erdi.
Lige, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu. Sosyal medya hesabından Kelime-i Şehadet getirdiği görüntüyü paylaşan Ott, "İslam inancıyla çok daha güçleneceğimi hissediyorum. Oruç tutacağım gün için sabırsızlanıyorum" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Instagram hesabından takipçileriyle canlı yayın yaptı. Koronavirüs ve karantina günleri ile ilgili konuşan Yalçın, "Avrupa'ya göre Türkiye koronavirüs önlemleri konusunda çok önde" dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk imzayı Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya attırmaya hazırlanıyor.
Aston Villa'dan Trezeguet'nin transferi için Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri bekliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle de bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi.
Deneyimli futbol spikeri Ercan Taner, Spor Toto Süper Lig'in yeniden başlaması halinde Alanya ve Antalya'da oynanmasının planlandığını duyurdu.
Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth, ülkesinde yayınlanan Indre Bane isimli programa görüntülü bağlanarak açıklamalarda bulundu.