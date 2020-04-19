SPOR GÜNDEMİ

Dünyaca ünlü dövüşçü Müslüman oldu: ‘İslam'dan güç alıyorum‘ Dünyaca ünlü dövüşçü Müslüman oldu: ‘İslam'dan güç alıyorum‘ Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu. Sosyal medya hesabından Kelime-i Şehadet getirdiği görüntüyü paylaşan Ott, "İslam inancıyla çok daha güçleneceğimi hissediyorum. Oruç tutacağım gün için sabırsızlanıyorum" dedi.

Sergen Yalçın: ‘Avrupa'ya göre Türkiye çok önde‘ Sergen Yalçın: ‘Avrupa'ya göre Türkiye çok önde‘ Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Instagram hesabından takipçileriyle canlı yayın yaptı. Koronavirüs ve karantina günleri ile ilgili konuşan Yalçın, "Avrupa'ya göre Türkiye koronavirüs önlemleri konusunda çok önde" dedi.

O ülkede maçlar yeniden başladı O ülkede maçlar yeniden başladı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım: N'Sakala Sarı-Lacivertliler'e gidiyor Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım: N'Sakala Sarı-Lacivertliler'e gidiyor Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk imzayı Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya attırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yıldız ismi getiriyor! Feghouli yerine... Galatasaray yıldız ismi getiriyor! Feghouli yerine... Aston Villa'dan Trezeguet'nin transferi için Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri bekliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle de bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi.

Süper Lig nerede oynanacak? Ünlü spiker duyurdu Süper Lig nerede oynanacak? Ünlü spiker duyurdu Deneyimli futbol spikeri Ercan Taner, Spor Toto Süper Lig'in yeniden başlaması halinde Alanya ve Antalya'da oynanmasının planlandığını duyurdu.