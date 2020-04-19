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aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 21:40
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  • 19 Nisan 2020 Pazar 21:41

O ülkede maçlar yeniden başladı

O ülkede maçlar yeniden başladı

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.

Son şampiyon Altyn Asyr ile lider Kopetdag'ın karşılaştığı maç, 1-1 sona erdi.

Lige, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.

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O ülkede maçlar yeniden başladı
O ülkede maçlar yeniden başladı

O ülkede maçlar yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.

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