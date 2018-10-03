O hatalar kaderini değiştirdi

BEŞİKTAŞ’TA her geçen gün kaledeki yerini sağlamlaştıran Karius, İngiliz basınının da yakın takibinde. Alman file bekçisinin Liverpool’dan, Kartal’a uçuş macerasını kaleme alan İngiliz basını şu tespitlerde bulundu: Karius’un kaderi 26 Mayıs 2018 tarihinde tamamen değişti. Sezon içinde Liverpool’da parlak bir kariyeri olan Alman kaleci, Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerden sonra gözden düştü. Kiev’deki finalde kabus bir performans sergiledi. Karim Benzema ve Bale’den yediği goller, Liverpool kalesindeki yerini kaybetmesine neden oldu.

YEDİĞİ GOL ÇOK TARTIŞILDI

Birinci kaleci konumuna geçen Simon Mignolet’le de yetinmeyen Teknik Direktör Jurgen Klopp, Alisson Becker’a yatı- rım yapmak istedi. Bunun üzerine üçüncü kaleci durumuna düşen Karius’un kariyer planları da büyük ölçüde değişti. İki yıllık bir kredi için Beşiktaş’ın yolunu tuttu. Klopp açık bir şekilde Karius’a bir şans daha vermek istediğini belirtse de o Beşiktaş’a gitmeyi seçti. 25 yaşındaki file bekçisi Bursaspor maçında parlak bir oyunla baş- lasa da yediği gol yine tartışmalara neden oldu. Ancak genel fikir olumluydu.

POPÜLER FİGÜRE DÖNÜŞTÜ

Ancak Loris Karius özellikle F.Bahçe ve Kayserispor maçlarındaki muhteşem kurtarışlarıyla herkesten övgü aldı. Tabii ki Süper Lig, Premier Lig kalitesinde değil ama Karius güvenini geri kazanmayı umut ediyor. Onun bir araya toplanan etkileyici performansı, Kiev’deki hatalarını unutturacağa benziyor. Liverpool taraftarı da onun gidişinden mutlu değil. Türkiye’deki spot ışığından çıkıp, İstanbul’da popüler bir figüre dönüştüğünü görüyoruz. Beşiktaş’ın hayranlık uyandıran taraftar kitlesinin desteğiyle tekrar kendini bulmaya ve artık olumlu işler yapmaya başladı.