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O forvet Batshuayi

O forvet Batshuayi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kafasındaki golcü belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, bonservisi Chelsea’de bulunan 25 yaşındaki futbolcunun kiralanmasını istedi.

AKŞAM

SARI-KIRMIZILI ekipte Diagne’nin durumu belirsizliğini korurken, Fatih Terim de Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek Batshuayi’nin kiralanmasını istedi. Chelsea’yle 2021’e kadar mukavelesi bulunan Belçikalı forvet, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Crystal Palace Kulübü’nde kiralık olarak geçirdi. 11 karşılaşmada 5 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra Chelsea’ye döndü. İngiliz ekibi onu kadro planlamasında düşünmüyor. Finansal Fair Play kıskacındaki Galatasaray, Batshuayi’nin kiralanması için girişimlere başlayacak. Diagne satılsa da satılmasa da Batshuayi isteniyor. Hızlı bir golcü olan Batshuayi’nin özellikle Şampiyonlar Ligi’nde iyi iş yapacağı düşünülüyor. Sarı-Kırmızılı ekibin, kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmaya çalışacağı belirtildi.

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