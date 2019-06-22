O çocuk şimdi çok mesut

AKŞAM

ONUN hikayesi Türkiye’nin gururu, Arsenal’in yıldızı Mesut Özil’le başladı. Kenya Nairobi’de yaşayan Masira Lawrence’nin tişörtünün arkasına el yazısıyla Mesut Özil yazması, sosyal medyada Arsenalli yıldızın dikkatini çekti. Mesut Özil önce Masira’ya sonra da bütün köye forma gönderdi. Çocuklar da köylerinde kurdukları takımın adını ‘Mesut FC’ koyarak, Türk yıldız’a duydukları vefayı kalıcı hale getirdiler. İşte bu iyilik hareketinin başlamasına neden olan Mesut Özil’in hayranı Masira Lawrance bugünlerde bambaşka bir heyecan yaşıyor.

MESUT ÖZiL’i DE ETiKETLEDi

Visa Kenya tarafından ülkesinin Afrika Kupası’ndaki yüzü seçilen Masira, Mısır’da düzenlenen finallerde ülkesine destek vermek için özel olarak hazırlandı. Masira Lawrence’nin dişleri ücretsiz olarak kompozit maskelemeyle tedavi edilip, parlatıldı. Bunu yapan doktor ücret almazken, ona ve Kenya’ya Afrika Kupası’nda başarı diledi. Mısır’daki Uluslar Kupası’nda yeni dişleriyle gülümseyecek olan Masira, son imajından çok memnun bir şekilde gülümseyerek objektiflere poz verdi. Mesut Özil de küçük hayranının son durumundan haberdar edildi. Türk yıldız, o ve arkadaşları için mutlu olduğunu söyledi.

KEŞKE ÖZİL DE OLSAYDI

KÜÇÜK Lawrence, Afrika Kupası’nı izleyecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek duygularını şöyle dile getirdi: 2019 Afrika Uluslar Kupası’na gideceğim için çok mutluyum, bu benim için gerçekleşen büyük bir hayal. Futbol oynamayı seviyorum ve Mısır’da olma şansını kazanmak inanılmaz bir deneyim. Mohamed Salah’ı izlemeyi seviyorum. Diğer favori oyuncum da Arsenalli Ozil’dir. Keşke o da burada olsaydı. Gelecekte ben de onun gibi bir yıldız olmak istiyorum.