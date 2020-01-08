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aksam.com.tr
  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 08:00
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  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:00

Nzonzi'ye Everton kancası

Nzonzi'ye Everton kancası

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G.Saray’da kadro dışı bırakılan Fransız futbolcuya son olarak İngiliz ekibi talip oldu. Yakın zamanda onun da yeni adresi belli olacak. Böylece hem kontenjan hem de para yükü ortadan kalkacak.

AKŞAM

SARI-KIRMIZILILAR’DA kadro dışı bırakılan Fransız oyuncu, kariyerini Londra’da sürdürmek istiyor. Nzonzi, Portekiz ve İngiltere Premier Ligi’nde Aston Villa’dan gelen transfer tekliflerini reddetti. Nzonzi, Premier Lig’de iddiası ve hedefi olan bir kulüpte forma giymek istediğini menajerlerine iletti. Fransız oyuncuya en ciddi talip olan kulüp ise Everton oldu. Ancelotti’nin, Nzonzi’nin transferini istediği ve Fransız oyuncunun Everton Kulübü ile görüşme halinde olduğu ifade edildi. Fransız oyuncuyu ülkesinden Lyon da istiyor.

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Nzonzi'ye Everton kancası
Nzonzi'ye Everton kancası

Nzonzi'ye Everton kancası

G.Saray’da kadro dışı bırakılan Fransız futbolcuya son olarak İngiliz ekibi talip oldu. Yakın zamanda onun da yeni adresi belli olacak. Böylece hem kontenjan hem de para yükü ortadan kalkacak.
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