Nwakaeme Trabzonspor'da harikalar yaratıyor

Geçen sezonu 11 gol, 1 asistle tamamlayan ve ‘double-double’ yapan Nwakaeme, bu sezon şimdiden bu sayıyı geride bıraktı. Nijeryalı yıldız, 33 maçta 12 gol, 10 asiste ulaştı ve herkesi kendine hayran bıraktı.

Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve adeta Fırtına’nın en önemli yıldızı haline gelen Anthony Nwakaeme sınırları zorluyor... Geçtiğimiz sezonu 11 gol, 10 asistle tamamlayarak ‘double-double’ yapan ve tüm futbolseverleri kendisine hayran bırakan Nijeryalı oyuncu, bu sezon şimdiden bu rakamı geride bıraktı. Oynadığı her maçta farkını ortaya koyan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 33 maçta 12 gol, 10 asistle yıldızlaştı.

En skorer dönemi...

Kariyerinin en skorer dönemini 2016-2017 sezonunda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva’da geçiren Nwakaeme, söz konusu sezonu 17 gol, 12 asistle tamamlamıştı. Başarılı oyuncu, bu sezonun geri kalanında 8 gole daha direkt katkı sağlarsa kariyerinin en parlak dönemini Bordo-Mavili forma ile yaşamış olacak.

(Fanatik)