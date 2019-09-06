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  3. Nwakaeme, hocası Ünal Karaman ile özel görüşerek gol sözü verdi

Nwakaeme, hocası Ünal Karaman ile özel görüşerek gol sözü verdi

Nwakaeme, hocası Ünal Karaman ile özel görüşerek gol sözü verdi

Milli ara nedeniyle 4 günlük izne çıkan Trabzonspor’da tatil dün sona erdi.

Bordo-Mavililer, 15 Eylül’de sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı 4. hafta maçının hazırlıklarına başladı. Geçen sezon 11 gol ve 10 asistle skora en çok katkı yapan oyuncu olan ancak yeni sezonda henüz gol ve asist üretemeyen Nwakaeme, teknik direktör Ünal Karaman’la özel bir görüşme gerçekleştirdi. Nijeryalı forvetin hocasına gol sözü verdiği öğrenildi.

(Güneş)

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