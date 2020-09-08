Nunez diskalifiye edildi, Bahattin Sofuoğlu birinci ilan edildi

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın MotorLand Aragon pistinde 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışı birinci sırada bitiren İspanyol Victor Rodriguez Nunez'in takımı Kawasaki 2R Racing, kurallara uymadığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.
Yarışta Kawasaki motosikletin kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle Yamaha takımının yaptığı itiraz sonrası, 2R Yarış Takımı'nın aldığı sonuçlar iptal edildi. İspanyol Nunez, 31. sıradan başladığı yarışı 1. sırada bitirmişti.
Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, Nunez'in diskalifiye edilmesi sonucu yarışta birinci ilan edilirken, pilotlar klasmanında da 98 puanla 3. sıraya çıktı.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.
Beşiktaş'ın genç kartalı Dorukhan Toköz, bir siyah-beyazlı kulüpten başka bir siyah-beyazlı kulübe doğru kanatlanmak üzere.
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Krasnodar'dan ayrılan Manuel Fernandes'e teklif götürmüştü. Portekizli yıldızın 1,5 milyon euro talebine Bordo-Mavililer 1,1 milyon euro ile cevap vermişti. Manuel Fernandes'in fazla talibinin olmaması ve yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi sebebiyle Trabzonspor'un teklifini kabul edeceği öğrenildi.
Türkiye A Milli Takımı'nın ve Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, milli takımdan kariyerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.