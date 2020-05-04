N'Sakala ile görüşüyoruz

SPOR GÜNDEMİ

'Süper zirve' yarın 'Süper zirve' yarın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yarın 15.00'te bir toplantımız var. Kendisinin görüşünü alacağız, Bilim Kurulu'nun görüşünü alacağız, yol haritası belirleyeceğiz.”

Norveç halkı Türkiye'yi çok başarılı buluyor Norveç halkı Türkiye'yi çok başarılı buluyor Sörloth kendi ülkesinden, ülkemizin salgınla mücadelesine bakışı böyle anlattı: “Ailem ve Norveç halkı Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesini çok başarılı buluyor. Hükümetin hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte rakamlar aşağı düşmeye devam ediyor.”

Mike Tyson, Cenk Tosun'un peşinde! Mike Tyson, Cenk Tosun'un peşinde! Unutulmaz boksör, uzun süredir sağlık sektöründe kullanılmak üzere kenevir üretiyor! Mike Tyson'ın ortağı olduğu şirket, şimdi Cenk'in formasını giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor.

Yeniden Ricardo Rodriguez Yeniden Ricardo Rodriguez Devre arasında Fenerahçe'nin kapısından dönen İsviçreli sol bek, PSV'de göze giremedi. Önümüzdeki sezon büyük ihtimalle Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Neymar: Kalbim seninle Hamis! Neymar: Kalbim seninle Hamis! Hatay'da top oynarken PSG'li Neymar'ın formasını giyen Suriyeli engelli çocuğa, ünlü yıldızdan görüntülü mesaj: “Selam Hamis, kalbim seninle ve ailenle.”

Yeniden başlamaya 4 engel Yeniden başlamaya 4 engel Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, liglerin başlaması ile ilgili endişelerini açıkladı: 1) Her hafta yapılacak olan iki virüs testinin zorluğu ve maliyeti. 2) Sosyal mesafe kuralına uymanın zorluğu. 3) Ev sahibi avantajının ortadan kaldırılması rekabette adaleti ortadan kaldırıyor. 4) Birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve haziran ayında risk almaktan kaçınacaklar.