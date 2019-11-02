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  3. Novak Djokovic, Paris Masters Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi

Novak Djokovic, Paris Masters Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi

Novak Djokovic, Paris Masters Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi

Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler yarı finalinde Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 mağlup eden Sırp Novak Djokovic, adını finale yazdırdı.

Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'ta 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, dünya 27 numarası Bulgar Dimitrov ile karşılaştı.

Geçen yılın da finalisti olan ve turnuvayı 3 kez kazanan Djokovic, 1 saat 38 dakika süren yarı final mücadelesinde rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Djokovic, Denis Shapovalov ile Rafael Nadal arasındaki yarı final karşılaşmasının galibiyle yarın final maçına çıkacak.

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