Novak 1.8 milyon euroya Fenerbahçe'de

AKŞAM Özel Haber | Orçun ÖZATEŞ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, transfer dönemine çok hızlı bir giriş yaptı. Trabzonspor’un sözleşme teklifini kabul etmeyen Filip Novak’ı Sarı-Lacivertli formayı giymeye ikna etti. Trabzonspor, sözleşmesini uzatmak için Filip Novak’a 1 milyon 300 bin euro önerdi. Bu teklifi kabul etmeyen 29 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile bir görüşme yaptı. Cim–Bom’un yıllık teklifi ise 1.5 milyon euro oldu. Devreye giren Fenerbahçe yıllık ücret olarak başarılı oyuncuya 1 milyon 800 bin euro ve 500 bin euro imza parası önerdi. Filip Novak ise bu cazip teklife prensipte ‘Evet’ dedi.
CANER ERKİN DE İMZAYA YAKIN
Emre Belözoğlu, sol bek için başka bir isimle de anlaşma noktasına geldi. Bu isim de Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda sıkıntılar yaşayan Caner Erkin… Tecrübeli oyuncunun transferinin de sezon sonunda açıklanması bekleniyor.
KORSAN MENAJERLER
Novak’ın Menajeri Mithat Halis, “Trabzon evrakları göndermediği için oyuncu piyasaya düştü. Korsan menajerler şu anda devrede” dedi.
Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.
Trabzonspor'un 1.3 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Novak, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon euroya ‘Evet' dedi. Başarılı oyuncu 500 bin euro da imza parası alacak.
Inter Miami'nin teklifini reddeden Falcao, maaşında da yüzde 15 indirime gitti. Eski ünlü futbolcu Beckham, Galatasaray'ın tecrübeli forveti için teklif yapmış ancak reddedilmişti. 34 yaşındaki yıldız, Türkiye'de mutlu olduğunu söylerken “kesinti” talebini de kabul etti.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.
George Floyd'un ölümüne yeşil sahalarda gösterilen tepkiler dünyanın sesi oldu. Bu durum 2018'de Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'i bir kez daha gündeme getirdi.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzon, Leicester ile sözleşmesi sona eren Mendy ve Sparta Prag'dan ayrılmaya hazırlanan Kanga için harekete geçti.