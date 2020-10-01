Nouha Dicko, Gaziantep FK'da

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 28 yaşındaki Malili golcü oyuncu Nouha Dicko'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan forvet Nouha Dicko ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.
Malili oyuncunun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada, "Yeni transferimiz Nouha Dicko'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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Gaziantep Futbol Kulübü, bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan ve son olarak Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen forvet oyuncusu Nouha Dicko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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