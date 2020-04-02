Norwich City'den ihtiyaç sahiplerine 200 bin sterlinin üzerinde yardım

Cimbom'da 3 yıldız tamam, sıradaki isim belli

Birçok futbolcusundan maaşında indirim talep edecek olan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezon için yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim, Fatih Terim'in daha raporu doğrultusunda 3 yerliyle prensipte anlaşma sağlarken, 1 isim için ise görüşmelerini sürdürüyor.