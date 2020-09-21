Noel Whelen: 'Samatta yanlış transfer satılmalı'

AKŞAM

Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mbwana Samatta hakkında Aston Villa'nın eski yıldız futbolcusu Noel Whelen'den ilginç bir açıklama geldi.

Aston Villa’nın eski yıldızlarından Noel Whelen, Mbwana Samatta’nın Fenerbahçe’ye satışını destekledi. İngiliz basınına konuşan Whelen bu oyuncunun Aston Villa için yanlış transfer olduğunu belirtti ve “Onu satıp para kazanmalıyız” dedi

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