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aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 14:28
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Nikola Kalinic'ten Beşiktaş'a mesaj var

Nikola Kalinic'ten Beşiktaş'a mesaj var

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Atletico Madrid ile olan bonservis problemini çözmek için Siyah-Beyazlı yönetimden 1 hafta süre isteyen Nikola Kalinic, başka talipleri de olmasına rağmen kesin kararını Beşiktaş'tan yana kullandı.

Forvet transferinde 1 numaralı hedefi Nikola Kalinic olan Beşiktaş, bu transferi resmiyete dökmek için geri sayımda.

32 yaşındaki Hırvat yıldız ile anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar, devreye başka kulüpler de girmesine rağmen rahat. Çünkü başarılı forvetin aldığı refaranslar çok sağlam... Öyle ki, Kalinic’in bilgi almak için geçtiğimiz günlerde Hırvatistan Milli Takımı’ndan arkadaşı Vida ile görüştüğü ve duydukları karşısında adeta mest olduğu öğrenildi.

İstanbul ve Beşiktaş’ı tüm detaylarıyla anlatan, taraftarın tutkusundan bahseden Vida, vatandaşını ikna etti. Kalinic, “Gelmek için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş’ta oynamak istiyorum” cevabını verdi.

Bu transferin önündeki tek ve en büyük engel ise Atletico Madrid. İspanyollar, bonservis almadan Kalinic’i bırakmaya sıcak bakmıyor. Tecrübeli futbolcu da bu sorunu bizzat kendisi çözmeye çalışıyor. Bu doğrultuda Beşiktaş Yönetimi’nden 1 hafta süre isteyen Kalinic’ten müjdeli haber bekleniyor.

Atletico Madrid’de kadroda düşünülmeyen ve 1 yıl sözleşmesi kalan Kalinic’i sadece Beşiktaş değil pek çok Avrupa kulübü istiyor. Championship temsilcilerinden Stoke City’nin yanı sıra Fulham’ın devrede olduğu iddia edilirken, İspanya’dan da Getafe, Kalinic için istekli.

Ancak yıldız futbolcu, Siyah-Beyazlı yönetim ile alacağı ücret dahil pek çok konuda el sıkıştı ve bonservis sorunu çözülür çözülmez Kartal olacak.

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