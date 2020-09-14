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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 08:00
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Nikola Kalinic Beşiktaş'ta

Nikola Kalinic Beşiktaş'ta

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AKŞAM

Forvet transferini artık tamamlamak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'le anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önemli bir transfer daha gerçekleştirmek üzere. Siyah-beyazlılar, yıldız golcü Kalinic'le anlaştı. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Öte yandan, sağ bek için de temaslar sürerken Kartal, Antalyasporlu Nazım Sangare için pazarlıklarını sürdürüyor. Sangare de Beşiktaş’ı istiyor.

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