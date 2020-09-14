Nikola Kalinic Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önemli bir transfer daha gerçekleştirmek üzere. Siyah-beyazlılar, yıldız golcü Kalinic'le anlaştı. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.
Öte yandan, sağ bek için de temaslar sürerken Kartal, Antalyasporlu Nazım Sangare için pazarlıklarını sürdürüyor. Sangare de Beşiktaş’ı istiyor.
Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray'da ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti.
Trabzonspor'un Hocası Eddie Newton, “Sörloth'un yokluğu bizi etkilemeyecek” demişti ama pek de öyle olmadı.
Kolombiya basını, Gaziantep FK'ya karşı 2 gol-1 asistle oynayan Radamel Falcao'yu yere göğe koyamadı.
Galatasaray'ın genç futbolcusu Taylan Antalyalı'nın 4 numarayı seçmesinin altında yatan nedenin Steven Gerrard olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer müjdesi verdi: “Galatasaray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamız Fatih Terim'in listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var. Etebo'dan sonra bir orta saha daha almayı düşünüyoruz.”
Süper Lig'de açılış haftasının en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Beşiktaş, koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktörü Sergen Yalçın'dan yoksun çıkarken, Trabzonspor'da ise takımın en önemli gol silahı Alexander Sörloth, Türkiye'ye gelmediği için forma giyemeyecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.