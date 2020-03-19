Nijerya'da futbola ara verildi

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'ye ilk teklifini sundu. Mısırlı yıldız teklife olumlu bakarken Siyah-Beyazlılarda top koşturan vatandaşı Elneny'den de görüş aldı. Elneny'nin ‘gel çağrısı üzerine Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.

Fenerbahçe, Bilic'i isteyine dalga geçtiler! Fenerbahçe, Bilic'i isteyine dalga geçtiler! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic geldi ancak İngiliz basını sarı lacivertlilerin bu talebini gerçekçi bulmuyor.

Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de bayram havası yaratan haber Fenerbahçe'de bayram havası yaratan haber Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Radamel Falcao veda ediyor Radamel Falcao veda ediyor G.SARAY'IN Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, milli takımı bırakıyor...

Fenerbahçe'de kriz! Sadece Obradovic'in parası ödenince... Fenerbahçe'de kriz! Sadece Obradovic'in parası ödenince... Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda sadece Koç Zeljko Obradovic'in parasının ödenmesi, oyuncuların ise iki ay alacaklı olması kriz çıkardı.