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  3. Nijerya, Tunus'u 1-0 yenerek Afrika Uluslar Kupası'nı 3. tamamladı

Nijerya, Tunus'u 1-0 yenerek Afrika Uluslar Kupası'nı 3. tamamladı

Nijerya, Tunus'u 1-0 yenerek Afrika Uluslar Kupası'nı 3. tamamladı

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Nijerya, turnuvayı 3. sırada bitirdi.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nın 3'üncüsü Nijerya oldu.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın 3'üncülük maçında, Tunus ile Nijerya, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.

Nijerya, Ighalo'nun 3. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Şampiyona, Senegal ile Cezayir arasında 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak final maçıyla sona erecek.

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