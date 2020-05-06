Nihat Özdemir: Liglerimizi 12, 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık

TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin akıbetiyle ilgili açıklama yaptı. Özdemir, "Liglerimizi 12, 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13, 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık” dedi.

Özdemir’in açıklamaları şu şekilde:

“Koronavirüs salgın bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen hala etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Her gün daha iyiye gidiyoruz.

Bugün de TFF yönetimi olarak toplantımızı yaptık. Devletimizin hazırladığı normalleştirme kapsamında çalışmalar yaptık. Tüm şartları göz önüne alarak yol haritamızı çizdik.

Bu süreçte Spor Bakanımızla ortak çalıştık. Kulüplerimizin fikirlerini aldık, devletimizin tüm kurumlarıyla irtibatımızı sürdürdük. Son olarak Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştük. Fikirlerini bizimle paylaştığı için ona teşekkür ediyorum.

Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımızın da bulunmasıyla birlikte ertelenen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama yeni dönemi de fırsata çevirmemiz gereklidir. Sağduyu içerisinde, bireysel ve toplumsal tüm sorumlulukları yerine getirerek bunu başaracağımıza eminim.

İnşallah liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayı sonunda tamamlayacağız. Kupalarımızı sahada vereceğiz ve ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız.

“ELİMİZDE 10 FARKLI SENARYO VAR”

Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bunları Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Onların bize vereceği sistem içerisinde liglerimize başlayarak sonlandırmak istiyoruz.

Müsabakaların hangi şartlarda oynanması gerektiğini Bilim Kurulu ile istişare edeceğiz. Bilim Kurulu bu çalışmaları yürütürken, biz de kulüplerimizi temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleriyle çalışmalarımızı başlatacağız.

"LİG OYNANIRKEN BİR OYUNCUDA KORONAVİRÜS ÇIKARSA..."

Evet, Ankaragücü'nde koronavirüse rastlanmıştır. Kendi başımıza karar alarak yola devam etmek istemiyoruz. Futbolun nasıl oynanacağına dair bilgileri bülten halinde kamuoyu ve kulüplerle paylaşacağız.

Lig oynanırken bir oyuncuda koronavirüs çıkarsa, ligi durdurmak gibi bir plan yok. Hemen Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile değerlendirip ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz.

HARCAMA LİMİTLERİ

Harcama limitleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bütün kulüplerimizin gelirlerinde azalmalar oldu. Bu nedenle harcama limitleri düzenlenecek.

YAYINCI KURULUŞLA DEVAM EDİLECEK Mİ?

Yayıncı kuruluş ile bu sezondan sonra iki yıl daha sözleşmemiz var. Hedefimiz 5 yılı tamamlamak.

Bütün ticari şirketlerde olduğu gibi yayıncı kuruluş da gelir kaybına uğramıştır, aynı kulüplerimiz gibi. Bunun için yayıncı kuruluşun sezon sonuna kadar bize ödeyeceği 588 milyon TL'lik bir rakam var. Ligler başlarsa onlar da ödemelere hız verecek.

Geçen hafta milli takımlara oyuncu veren kulüplere dağıtılmak üzere bize para gönderildi. Biz de vakit kaybetmeden bunu tüm kulüplerimize yolladık. Böyle yardımlar geldikçe biz de beklemeden kulüplerimize bu paraları yollayacağız.

“LİGLERİ 26 TEMMUZ’DA SONLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Ligleri 26 Temmuz'da sonlandırmayı hedefliyoruz. Toplamda 7 hafta sonu, 1 hafta içi olacak şekilde haftaları planladık.

MAÇLAR TEK ŞEHİRDE Mİ OYNANACAK?

Tek şehirde futbol oynamak TFF'nin hiçbir zaman gündemine gelmedi. Bu bizim dışımızda konuşulan konuydu. Herkes kendi stadında oynayacak.

SÜPER LİG’DE KAÇ TAKIM LİGLERİN OYNANMASINI İSTİYOR?

Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 18 takımın 13-14'ü liglerin oynanmasını istiyor. 1. Lig'de ise 18 takımın 11'i ligin oynanarak tamamlanmasını istiyor ancak 2. ve 3. Liglerdeki 90 takımın %73'ü maçların oynanmasını istemiyor.

“TÜRKİYE İYİLEŞME YOLUNDA, LİGLERİN BAŞLAMASINA DAHA 35 GÜN VAR”

Geçen hafta ile bu hafta Türkiye'nin şartları aynı değil. Yavaş yavaş açılmalar başladı. Türkiye iyileşme yolunda hızlı ilerliyor. Liglerin başlamasına bugünden itibaren 35 gün var.

“MAÇLARIN SAATLERİNİ AYARLAYACAĞIZ”

Maçların başlama saatlerini ayarlayacağız. Bu sıkıntılı bir süreç ve buna en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Sahaların ışık durumu, iklim şartları derken hepsini dikkate alarak bir karar alacağız.”