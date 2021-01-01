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aksam.com.tr
  • 01 Ocak 2021 Cuma 08:00
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Nihat Özdemir: Kalıcı adımlar atacağız

Nihat Özdemir: Kalıcı adımlar atacağız

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AKŞAM

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Türk futbolunun kalıcı şekilde nefes almasını sağlayacak adımlar atacağız” ifadesini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl öncesinde bir mesaj yayınladı. Başkan Özdemir’in mesajı şöyle: “A Millî Takımımız ile 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri ve yaz aylarında pandemi nedeniyle ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin heyecanını yaşayacağız. Ümit ediyorum ki ‘Bizim Çocuklarımız’ ülkemizi gururlandıran başarılara imza atacak, dünya ve Avrupa bizleri konuşacak. 2021 yılı Türkiye’nin yılı olacak. Federasyon olarak önemli sponsorluk anlaşmalarına imza attık. Yeni yılda, yeni iş birlikleriyle daha da güçleneceğiz. Kulüplerimizi rahatlatacak birçok karara imza attık. Yılın son günlerinde Digiturk ile yeni yayın sözleşmemizi imzaladık ve kulüplerimize ödemelerini yaptık. Türk futbolunun kalıcı şekilde nefes almasını sağlayacak yeni adımlar atmayı planlıyoruz.”

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