Nihat Özdemir: Kalıcı adımlar atacağız

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl öncesinde bir mesaj yayınladı. Başkan Özdemir’in mesajı şöyle: “A Millî Takımımız ile 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri ve yaz aylarında pandemi nedeniyle ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin heyecanını yaşayacağız. Ümit ediyorum ki ‘Bizim Çocuklarımız’ ülkemizi gururlandıran başarılara imza atacak, dünya ve Avrupa bizleri konuşacak. 2021 yılı Türkiye’nin yılı olacak. Federasyon olarak önemli sponsorluk anlaşmalarına imza attık. Yeni yılda, yeni iş birlikleriyle daha da güçleneceğiz. Kulüplerimizi rahatlatacak birçok karara imza attık. Yılın son günlerinde Digiturk ile yeni yayın sözleşmemizi imzaladık ve kulüplerimize ödemelerini yaptık. Türk futbolunun kalıcı şekilde nefes almasını sağlayacak yeni adımlar atmayı planlıyoruz.”
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Arda Turan'a Meksika ekibi Tigres'in talip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ahmed Kutucu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yılbaşı özel programı kapsamında kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı.
PFDK tarafından 5 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürüldü.