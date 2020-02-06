Nihat Özdemir: 'İlgisi olmayan kulüp açıklama yaptı!'

“Malatya başkanının neden o maçı oynamak istediğini anlamadım. Stada gönderilecek ambulans imkânımız yoktu. Tüm ambulanslar enkaz altından yaralı çıkarma meşguliyetindeydi. Bir kulüp hiç ilgili olmamasına rağmen bu konuda açıklama yaptı.”

AKŞAM

TFF Başkanı Nihat Özdemir ‘İstifa edecek’ söylentilerine ve ertelenen Malatya-Trabzonspor maçı sonrası yapılan itirazlara tepki gösterdi: “Ben birçok görevlerde bulundum. Benim kuruluş olarak 7-8’inci başkanlığım. Ben hayatımda TFF başkanlığı kadar zor bir görev görmedim. Fenerbahçe, Beşiktaş başkanı olmak daha kolay. Çünkü tek bir tarafı ilgilendiriyor. Burası böyle değil. Hangi kararı versek yüzde 50’si itiraz ediyor. Ben sonuna kadar bu görevdeyim ve bırakmak gibi bir niyetim de yok. Bir arkadaşımız tweet attı, ciddiye almadım, bir iki arkadaşımız da oltaya takıldı, gülüyorum. Ben istifa etmedim, etsem çıkar kamuoyuna söylerim. Geçen bu konu hakkında haberler çıkınca tüm yönetim kurulu üyeleri konuştuk ve bir açıklama yapma gereği duyduk.

İSTİFA GİBİ BİR NİYETİM YOK

Malatya-Trabzonspor maçının ertelenmesi konusunda yapılan spekülasyonlar çok yanlış. Orada futbol oynayacak bir ortam mı vardı. Deprem olmuş, insanlar enkaz altında, artçı sarsıntılar devam ediyor. Biz orada bir maç oynatsaydık ve bir sarsıntıda statta yaşanacak panikten insanlar zarar görseydi, bunun hesabını kim verecekti. Üstelik depremin ardından stadın fiziki yapısı konusunda bir inceleme yapılmadan, orada maç oynanmasına izin vermek doğru olmazdı. Orada sadece bir maç ertelenmedi. Bir arkadaşımız kulüpler ile bu konu hakkında görüşmelerini yaptı ama Malatya başkanının neden o maçı oynamak istediğini ben de anlamadım.

NİYE ANTALYA’YA GİTTİLER!

Stada gönderilecek ambulans imkânımız yoktu. Tüm ambulanslar enkaz altından yaralı çıkarma meşguliyetindeydi. Bir kulüp hiç ilgili olmamasına rağmen bu konuda açıklama yaptı. Yaptıkları açıklamanın doğru olmadığını gördüler. Kulüp kart cezalısı oyuncu için başvuru yaptı ancak başvuru reddedildi ve oyuncu o hafta forma giymedi. İnsanları kendi kulüp ve takımları ile ilgilenmeleri gerekiyor, kendi taraftarlarını bu şekilde yönlendirmelerini doğru bulmuyorum. Maçın ertelenmesi belli olduktan sonra Yeni Malatyaspor tüm takım birlikte neden Antalya’ya gitti. Neden Malatya’da kalmadı? Bunu da Malatya başkanına sormak istiyorum.”