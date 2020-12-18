Nihat Özdemir: 'Gruptan lider olarak çıkarız'

TFF ile Vivo arasında sponsorluk anlaşması yapıldı... Toplantıya online olarak katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Vivo ile Dünya Kupası’nda iyi işler yapmak istediklerini de söyledi: “Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticisi Vivo ile anlaştığımız için mutluyuz. İlk kez Çin menşeli bir ortakla çalışacağız. 2 yıllık bir iş ortaklığımız var. Türk futbolunun önünü açacak yeni anlaşmalara imza atıyoruz. Biz çocuklarımıza çok güveniyoruz. Dünya Kupası heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Grup birincisi olarak finallere katılmayı çok arzuluyoruz. En güçlü rakiplerimiz Hollanda ve Norveç. İki ülkeyi daha önce yendik. Yine yeneceğimize inanıyoruz. Diğer rakiplerimizi de asla hafife almayacağız. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. 2022 Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenmesi bizler için ayrı bir önem taşımaktadır. İnşallah yeni iş ortağımız Vivo ile birlikte Katar’daki yerimizi alacağız. Halkımızın desteği ve sponsorlarımızın itici gücüyle hedeflerimize ulaşacağız.’’
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları sona erdi. İşte son 16 turuna kalan ekipler.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig ekibi Turgutluspor'u 7-0 yenerek son 16 takım arasına kalan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, skor ve oyun olarak istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.
Trabzonspor; Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin "performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı" kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
İspanya Kral Kupası 1. turunda eşleştiği 4. lig takımı Anaitasuna'yı 2-1 yenen Getafe'de Enes Ünal bu sezonki ilk golünü attı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.