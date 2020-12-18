Nihat Özdemir: 'Gruptan lider olarak çıkarız'

AKŞAM

NİHAT ÖZDEMİR: “Dünya Kupası heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Grup birincisi olarak finallere katılmayı çok arzuluyoruz. En güçlü rakiplerimiz Hollanda ve Norveç. Onları daha önce yendik. Yine yeneceğimize inanıyoruz.'

TFF ile Vivo arasında sponsorluk anlaşması yapıldı... Toplantıya online olarak katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Vivo ile Dünya Kupası’nda iyi işler yapmak istediklerini de söyledi: “Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticisi Vivo ile anlaştığımız için mutluyuz. İlk kez Çin menşeli bir ortakla çalışacağız. 2 yıllık bir iş ortaklığımız var. Türk futbolunun önünü açacak yeni anlaşmalara imza atıyoruz. Biz çocuklarımıza çok güveniyoruz. Dünya Kupası heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Grup birincisi olarak finallere katılmayı çok arzuluyoruz. En güçlü rakiplerimiz Hollanda ve Norveç. İki ülkeyi daha önce yendik. Yine yeneceğimize inanıyoruz. Diğer rakiplerimizi de asla hafife almayacağız. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. 2022 Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenmesi bizler için ayrı bir önem taşımaktadır. İnşallah yeni iş ortağımız Vivo ile birlikte Katar’daki yerimizi alacağız. Halkımızın desteği ve sponsorlarımızın itici gücüyle hedeflerimize ulaşacağız.’’

