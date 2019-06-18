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Nihat Özdemir: Futbolumuzun sıkıntılarını çözeceğiz

Nihat Özdemir: Futbolumuzun sıkıntılarını çözeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Riva'da yapıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Nihat Özdemir, "Kulüpler Birliği ile ilk toplantımızı yaptık. Futbolumuzun birçok sorunu var, göreve gelmemizin en önemli sebeplerinden biri bunları çözmektir. Ne gibi sorunlar olduğunu aramızda tartıştık. Görüşlerimiz aynıdır" dedi. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, toplantıya katılmadı.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim  Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların  temsilcileri katıldı.

Toplantıya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları  iştirak ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi.  Sarı-kırmızılı ekip adına Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer  yer aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret  Orman'ın hazır bulunduğu toplantıda, kulüp temsilcilerinin yeni federasyon  yönetimiyle tanışacağı, yayıncı kuruluşun taleplerinin görüşülüp, sezon  değerlendirmesi yapılacağı aktarıldı.

Nihat Özdemir: Futbolumuzun sorunlarını çözeceğiz

Toplantı sonrası açıklamada bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüpler Birliği ile ilk toplantımızı yaptık. Futbolumuzun birçok sorunu var, göreve gelmemizin en önemli sebeplerinden biri bunları çözmektir. Ne gibi sorunlar olduğunu aramızda tartıştık. Görüşlerimiz aynıdır. Kulüpler Birliği ile toplantılarımız seri olarak devam edecek. Türk futbolunun bütün sorunlarını masaya yatırdık ve komisyonlar kurduk" dedi.

Fikret Orman: Yayıncı kuruluş ile de görüşeceğiz

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ise şöyle konuştu: "Türk futbolunda çözülmesi gereken birçok konu var ve bunlar bir toplantı ile çözülecek konular değil. Aramızda yapılmış anlaşmalar var. TFF ve Kulüpler Birliği konulara bakıyor. Yayıncı kuruluş ile de görüşeceğiz. Hem bizim hem TFF’nin hem de Türk futbolu için görüşmeler yapacağız. Onların talebine hemen uyacağız diye bir şey yok."

(AA)

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