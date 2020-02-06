Nihat Özdemir'den Ali Koç ve Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenliyor…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenliyor…

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugün sizlerle özellikle son günlerde oluşan gündemi değerlendirmek, kulüplerimizden gelen eleştirileri yanıtlamak, bu sezon yaşanan olayları bir de federasyon cephesinden dinlemeniz için bir araya gelmek istedik.

Üzülerek söylüyorum, bugün konuşacağımız konular yerine milli takımımızın EURO 2020'de nasıl başarılı olacağını tartışmayı, Türkiye'nin paha biçilmez boyutta tanıtım yapacağı, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili hazırlıkları konuşmayı çok isterdim.

"HERKES ŞİKAYETÇİ ANCAK KİMSENİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ YOK"

Liglerimizde 2. yarı yeni başladı, inanılmaz bir tartışma ortamı yaşıyoruz. Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok. Kulüpler şu ana kadar TFF ile ilgili 50'ye yakın resmi açıklama yaptı. 18 kulüp, TFF, hakemler ve kurullarımızdan şikayetçi.

Bir kurulumuz karar alıyor, 18 kulübümüzden de farklı sesler çıkıyor ama ortak tek bir ses var: 'Federasyon önümüzü kesiyor, MHK bizi hedef alıyor'... 18 kulübü birden nasıl hedef alırız?

"X KULÜBÜN, Y KULÜBÜN FEDERASYONU DEĞİLİZ"

Eleştiri tabii ki olacaktır, yeter ki ölçülü, saygılı, adil olsun. Biz X kulübün, Y kulübün federasyonu değiliz. 18 kulübün de değiliz. Binlerce futbolcunun, futbolun tüm paydaşlarının federasyonuyuz.

Bu tablonun futbolumuza zarar vermekten başka bir yansıması olmadı. Kirli düzen, şaibe, masa başı oyunlar, masaya vurma, masayı kırma gibi, sorumluluktan uzak söylemlerin Türk futboluna ne faydası olabilir?

Hiçbir zaman bir kulübü, diğerinden ayırt etmedik. Protokolleri herkese eşit uyguladık. Kulüplerin çıkarlarını değil, Türk futbolunun menfaatlerini gözettik.

Tarafsız kurullarımızın aldığı her karara saygı bekledik ama hiçbir gün o saygıyı maalesef göremedik. Bilakis, kurulların bağımsız kararlarına art niyetle yaklaşıldığını, algı operasyonları yürütüldüğünü de sıkça gördük.

Her eleştiriyi sineye çektik, kendimizde hata aradık, düzeltme yoluna da gittik. Polemiklerin içinde kaldık ama kulüplerimizle hiçbir zaman polemiğe girmedik. Cevap yetiştirme yolunu seçmedik.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

Bugün hepimizi birleştiren, kenetleyen, gurur duyduğumuz bir milli takımımız var. Son Dünya Kupası sahibi Fransa'ya karşı Konya'da kazanıp, Paris'te berabere kalan, evinde gol yemeyen, 1 maç kala da finalleri garantileyen bir milli takımımız var.

Hocamıza, kadromuza güveniyoruz. Önümüzde finaller var. Maç maç bakacağız, gidebileceğimiz en üst noktaya kadar da gideceğiz.

"HARCAMA LİMİTİ KARARI DEVRİM NİTELİĞİNDEDİR"

FFP talimatı ve takım harcama limitleri, bugün çok tartışılmaktadır ama Türk futbolunda almış olduğumuz kararlar bir devrim niteliğindedir.

"YAYINCI KRİZİNİ ÇÖZDÜK"

Göreve gelir gelmez yayıncı krizini kucağımızda bulduk. Kulüplerin menfaatlerini maksimum koruyabilmek için seri olarak 14 toplantı gerçekleştirdik. Paris'te beIN SPORTS'un üst yönetimiyle bir araya geldik ve her iki tarafın haklarını koruyacak kararlar aldık.

2 Ağustos'ta beIN SPORTS'la sözleşme yeniledik. Kulüplerimizin 3 ay geciken ödemelerinin hepsini yaptık. Kulüplerimiz de o parayla transfer yaptı. %13'lük bir kayıp oldu ancak yayıncımızla istikrarlı işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Digiturk, bizim stratejik ortağımızdır. Gelecek sezon da Türk futbolunun değerini yükselterek kendileriyle yola devam edeceğiz.

Sponsorluk çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yeni sponsorluk müjdelerimiz olacak. Milli takımımızın artan başarılarıyla birlikte, yeni anlaşmalarla büyümeye devam edeceğiz.

"UEFA BİZE HAYRAN KALDI"

Süper Kupa finali Vodafone Park'ta oynandı. Araştırmalara göre, Türkiye'ye 1 milyar TL'den fazla fayda sağlandı. UEFA hayran kaldı. Organizasyon gücümüzü, 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finaliyle göstereceğiz.

Yeni projelerimizi çok önemsiyoruz. UEFA Çocuk Vakfı ile çok önemli bir anlaşma yaptık. Şanlıurfa'da ortak proje için imzaları attık, çalışmaları sürdürüyoruz. Okullara ve gençlere gidiyoruz. Gençler için üreteceğimiz futbol projeleriyle 129 600 lisanslı genç sporcu kazandırmayı hedefliyoruz Türk sporuna.

ERTELENEN YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR MAÇINA DAİR

Elazığ ve Malatya'da bir deprem yaşadık. Önceliğimiz oradaki vatandaşlarımızın güvenliği. Federasyon olarak maç ertelemek için herhangi bir kulüpten talepte bulunmaya gerek duymadık.

Bölgedeki tüm kulüplerimizle birebir görüştük, onlara geçmiş olsun dedik. Erteleme kararımızı da kamuoyuna bildirdik. Sonrasında yapılan açıklamalar, iddialar, tamamen bizim dışımızdadır.

"MAÇ SIRASINDA BİR ARTÇI OLSA BUNUN HESABINI NASIL VERİRDİK?"

Tüm maçları ertelerken, Malatya'da neden maç oynatalım? Bir yanda enkaz altında vatandaşlarımız kurtarılmaya çalışılıyor, diğer tarafta artçılar yaşanıyor. Allah korusun maç sırasında bir artçı olsa, insanlar panik olsa, bunun hesabını nasıl verirdik?

Biz o günlerde acıları paylaşırken samimiydik, federasyon olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik. Erteleme kararıyla ilgili yapılan yorum ve açıklamalar, beni ve yönetim kurulumuzu derinden üzmüştür.

"18 KULÜBÜMÜZE SÖZLÜ VE YAZILI OLARAK BİLDİRDİK"

Kulüp Lisans Kurulu'nun yapısını değiştirdik. Talimatta 3 yıllık bir plan ortaya kondu. 18 kulübümüzün başkan, yöneticileri ve CFO'ları ile seri toplantılar yaptılar. Tüm tablolar bire bir anlatıldı, sözlü ve yazılı olarak bildirildi ancak ne hikmetse, beraber yürürlüğe soktuğumuz bu talimatı eleştiri konusu yaptılar. Takım harcama limitlerinin 2 Eylül'de açıklanacağı herkes tarafından bilinmekteydi. İnternet sitemizde de bunu ilan etmiştik.

MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARINA CEVAP

Sayın Mustafa Cengiz'in son dönemde bazı sözleri oldu. Sayın Cengiz'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz eleştirilerde bulundu.

Kulüp Lisans Kurulu da, tıpkı Tahkim, PFDK gibi bağımsız hukuk kurullarından biridir. Kurulun uygulamalarına müdahalede bulunmamız mümkün değil. Sayın Cengiz'e bir konuda hatırlatma yapmak isterim. Israrla bazı kulüplerimize ayrıcalık yapıldığı söyleniyor.

"YAPTIRIM GEREKİYORSA O CEZA SONRAKİ SEZON UYGULANIR"

Sayın Cengiz'in kulüplere neden ceza verilmediği konusundaki yorumlarına gelince... Yaptırımlar ancak sezon sonundaki incelemelere göre mümkündür. Sezon tamamlanır, son bilanço çıkar, kurul inceler ve karar verir. Yaptırım gerekiyorsa, o ceza sonraki sezon uygulanır.

Cezaların net olarak uygulanacağını altını çizerek söylüyorum.

Sayın Mustafa Cengiz, 15 Aralık'tan sonraki başvurular niye kabul edildi diye soruyor. Hayır, öyle değil. Biraz inceleseydi, biraz talimatları okusaydı, bize yapılan başvuruların 15 Aralık'tan önce olduğunu görecekti.

Kulüplerimize sesleniyorum: Bu tarz polemikler yaratarak TFF'yi taraftarların, kamuoyunun önüne atmayın.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINA CEVAP

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Başkanvekili Sayın Semih Özsoy'un, TFF'nin kendilerine transfer yaptırmadığına dair eleştirileri oldu. Hepinizin bildiği gibi transfer yaptılar.

Talimatlar değerlendirildi ve ancak 1 transfer yapılabileceği ortaya çıktı. Sonuç olarak da 1 transferle kış dönemini kapattılar. Transfer planlarına hiçbir zaman karışmadık, karışamayız.

Kurul, Fenerbahçe'nin talebini kısmen kabul ederek 16 milyon TL'yi harcama limitine dahil edip, diğer talebini reddetmiştir.

Ağustos ayında Fikret Orman ve Adil Gevrek, limitlerin %50'ye çıkmasını istedi. 'Çok erken. Biz UEFA'ya bildirdik, şimdi bunu yaparsak yanlış olur. Aralık'ta tekrar değerlendireceğiz' dedik. Daha sonra Kulüpler Birliği başkanımız değişti, Mehmet Sepil başkan oldu. Kendisi bu limitlerin artırılması gerektiğini bir yazıyla bize bildirdi. 9 Aralık'ta, kabul edilebilir sapma miktarını 2019-20 sezonu için %30'dan %40'a çıkardık.

"BİZ BÖYLE BİR TALEPTE BULUNMADIK DİYEN KULÜPLERİMİZ TAHKİM KURULU'NA BAŞVURDU"

20 Aralık 2019'da ise, almış olduğumuz bu kararı, kulüpler ortak mutabakat sağlayamadığı için iptal ettik. Daha sonra 'Biz böyle bir talepte bulunmadık' diyen kulüplerimiz, Tahkim Kurulu'na başvurdu. Tahkim de tabii ki bu başvuruları reddetti. Maalesef kulüplerimizin, kendi lehlerine olan kararlarda dahi mutabakat sağlamaları mümkün değil.

Kulüp Lisans ve FFP talimatları konusunda gelecek sezon için şunu hatırlatmak istiyorum: Bu talimatın daha ilk senesi. Eksikler, aksaklıklar olabilir. Teknik çalışmaları devamlı yapmaktayız. Doğru olduğuna inandığımız değişiklikleri gerçekleştireceğiz.

Kulüplerimizi kurtarıyorsak, UEFA'dan ceza almasınlar diye kurtarırız. Bunu herkes böyle bilsin.

"FENERBAHÇE'NİN TALEBİNİ REDDETTİK"

Fenerbahçe'nin transfer kayıt saatinin 18.00'den gece 24.00'e alınmasına dair bir talebi oldu. Kurulumuz bunu değerlendirmiş, uygun görmemiştir.

Kamuoyunun belki de atladığı bir detay var. Siz transferlerinizi saat 24.00'e kadar girebiliyorsunuz. Biz transfer döneminin 1 gün önceden bitmesini istedik. Lisans Kurulu'nun incelemesi ancak 1 gün sürer dedik. Kurulumuz 'Bize 6 saat yeter' dedi.

ZORLU’DAKİ GÖRÜŞME

Zorlu'daki meşhur görüşmeye gelelim. Ben TFF Başkanı Nihat Özdemir olarak tüm kulüp başkanlarımızla gerek Federasyon, gerek Zorlu, gerekse herhangi bir yerde görüşebilirim. Bunun bu kadar polemik yapılması kimseye fayda getirmez. Kamuoyu gündemini böyle şeylerle meşgul edeceğinize, Türk futboluyla ilgili projeleri tartışın.

VAR'A DAİR

VAR'ın bir protokolü var. Bunu biz belirlemiyoruz. IFAB belirliyor, tüm dünya da buna uyuyor. Hakemlerimiz de bu protokolün gereğini kullanıyor.

VAR'ın faydalarını hepimiz görmekteyiz ama VAR'ı kötüleyerek bir yere gidebilmemiz söz konusu değil. Hep beraber bu gelişimleri sağlamamız gerek.

OFSAYT ÇİZGİSİ KONUSU

Ofsayt çizgilerine gelelim. 3 boyutlu bir sistem kullanılıyor. Bu sistem Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi standardında. Birçok ligde 2 boyutlu sistem var. Tartışılacak olan, çizginin nasıl çekildiği değildir. Bir futbolcu ayağının ucuyla ofsayta düşebilir.

Böyle ofsayt mı olur diyorlar. VAR protokolü belki buna göre güncellenecek. İngiltere'de bununla alakalı tartışmalar var.

VAR KAYITLARI AÇIKLANACAK MI?

VAR konuşmalarının açıklanması yönünde talepler var. Bu konu, ülke federasyonlarının tercihlerine bırakılmıştır. 1-2 ligde eğitim ve bilgilendirme amaçlı konuşmalar yayınlanmış olabilir. Orada yapıldı diye burada yapmak zorunda değiliz.

Üst düzey liglerde bu asla tercih edilmemektedir. IFAB tarafından tavsiye de edilmiyor. 1 kulübün talebini yerine getirip, diğer kulübün talebini yerine getirmezsek olmaz.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Ülkemiz, önemli bir süreçten geçiyor. Futbolu seven, futbolla yatıp kalkan bir toplumuz. Onun için, futbolu ülkemize zarar verecek noktada tartışma konusu yapmamamız gerekir. Tüm kulüplerimize sağduyu çağrısı yapıyorum.

BEŞİKTAŞ’IN GÖZTEPE MAÇINDAKİ KURAL HATASI TALEBİ

Göztepe-Beşiktaş maçıyla ilgili bir müracaat var. Bu bizim işimiz değil. Gelen müracaatı MHK değerlendirecektir, şu anda da değerlendirme aşamasında. Gaziantep FK'nın da bir müracaatı var. IFAB'a danışacaklar, karar verecekler, açıklama yapacağız.

AYAKTA SEYİRCİ UYGULAMASI

Ayakta maç seyretme olayını biz ortaya çıkarmadık. Ek yasa ile bazı maddeler getirildi. Bu yasada seyircilerin maçı ayakta izleyebileceği belirtildi. Başta Göztepe istedi, birkaç kulübümüzün daha talebi oldu. Sağladığımız disipline inşallah bu durum zarar getirmez.

Daha fazla seyirci, daha fazla gelir getirmek için böyle bir şey istediler. Yasa da buna izin verdiği için biz de bu uygulamayı başlattık, çalışmalar devam ediyor.

"KARAR BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANIR"

Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarıyla ilgili kararların birkaç gün içinde açıklanmasını bekliyoruz.

"EN ÇOK BAĞIRAN HAK ALIR DİYE BİR ŞEY YOK"

En çok bağıran hak alır olayı yok. Kim bağırırsa, kim ne derse desin hiç bakmıyoruz. Sadece bağımsız kurullarımızın aldığı kararlarla yürüyoruz. Ben bağıranın hak aldığını hiç görmedim.

ALİ KOÇ’UN TFF’DEN BİLGİ SIZDIRILDIĞI İDDİASI ÜZERİNE

Lisans kurulu ile ilgili böyle bir açıklama yapmıştı. 7 kişi var orada. 7 kişi birlikte çalışmıyor ki onlara servis veren arkadaşlar var, biri bir şey söylemiş olabilir. Biz açık ve şeffaf iş yaparız.

"VAR'LA İLGİLİ SUNUMA GELMEYİP VAR ÜSTADI KESİLİYORLAR"

Sezon öncesi Kulüpler Birliği burada bir toplantı yaptı. VAR'la alakalı sunum yaptılar, o sırada 5 kulüp başkanı kaldı. Adamlar 1 saate yakın yapacakları uygulamaları anlattılar ama 5 kişi dinledi, 13 başkanın işi vardı gitti ama sanki her biri sanki VAR üstadıymış gibi, en iyi yönetmeliği biliyormuş gibi... 'VAR niye çağrılmadı?'. Dinleseydin sezon başında, neden çağrılmadığını anlardın.

“ZORLU’DAKİ OFİSE BÜTÜN BAŞKANLAR GELDİ”

Ben Fenerbahçe'yi koruyacak kararları alsam o işi Zorlu ofiste yapacağım he öyle mi! O ofise sonra bütün kulüp başkanları geldi. Türk futboluna dair kararlar alırsak bu sefer onu Zorlu'nun ortasındaki restoranda yaparız. Herkes görsün.

“YENİ CÜNEYT ÇAKIR’LAR, YENİ HÜSEYİN GÖÇEK’LER YETİŞTİRELİM”

Hakemlerimize destek olmak zorundayız. Yeni Cüneyt Çakır'lar, yeni Hüseyin Göçek'ler yetiştirelim.

“MHK’DAN MEMNUNUZ”

Yükleri çok fazla ama MHK'dan memnunuz.

İSTİFA İDDİALARINA DAİR

Ben birçok görevde bulundum. TFF Başkanlığı kadar zor görev görmedim. Fenerbahçe başkanlığı, Beşiktaş başkanlığı daha kolay çünkü tek camiayı düşünüyorsun. Bir karar alıyoruz, bir kısmı memnun, bir kısmı memnun değil. Herkesi memnun edebilmek mümkün değil.

İstifa iddialarını ciddiye bile almadım. Görevime devam edeceğim. Bu göreve beni genel kurul getirdi ve ben bu görevde sonunda kadar kalacağım.