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aksam.com.tr
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 09:59
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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:07

Nicolas Anelka Fenerbahçe'den görev bekliyor: Bilgi ve tecrübemi verebilirim

Nicolas Anelka Fenerbahçe'den görev bekliyor: Bilgi ve tecrübemi verebilirim

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Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Nicolas Anelka, başkan Ali Koç’a zaman verilmesi gerektiğini belirtti ve göreve hazır olduğunu dile getirdi.

Anelka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili arkadaşlarım... Taraftarlarımızın ve Fenerbahçe camiasının Ali Koç'a zaman vermesi gerektiğine inanıyorum. Başkan olmak kolay değil. Biliyorum ki taraftar her maç galibiyet bekliyor fakat bir takımı yeniden inşa etmek zaman alan bir şeydir..."

Fenerbahçe'yi çok sevdiğini dile getiren Anelka şöyle devam etti:

"Ana takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim. Bazı kişiler para, ben ise bilgi ve tecrübemi verebilirim ve bu paha biçilmez bir şey... İnşallah, Fenerbahçe ile yeniden buluşmak ve zaferler ve şampiyonluklar paylaşmak dileğiyle."

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