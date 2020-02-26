Nicolas Anelka Fenerbahçe'den görev bekliyor: Bilgi ve tecrübemi verebilirim

Anelka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili arkadaşlarım... Taraftarlarımızın ve Fenerbahçe camiasının Ali Koç'a zaman vermesi gerektiğine inanıyorum. Başkan olmak kolay değil. Biliyorum ki taraftar her maç galibiyet bekliyor fakat bir takımı yeniden inşa etmek zaman alan bir şeydir..."
Fenerbahçe'yi çok sevdiğini dile getiren Anelka şöyle devam etti:
"Ana takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim. Bazı kişiler para, ben ise bilgi ve tecrübemi verebilirim ve bu paha biçilmez bir şey... İnşallah, Fenerbahçe ile yeniden buluşmak ve zaferler ve şampiyonluklar paylaşmak dileğiyle."
Fenerbahçe’nin yeni hoca adayı Almanya’dan… Ersun Yanal konusunda belirsizlik devam ederken, F.Bahçe’ye eski çalıştırıcısı Daum’dan hoca önerisi geldi. Daum, Yönetime ‘Kovac size uyar, düşünmenizde fayda var’ teklifinde bulundu.
Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”
Fenerbahçe - Galatasaray maçında sarı lacivertli takımın yıldız futbolcusu Ozan Tufan'ı izlemeye gelen İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'ın temsilcileri, 25 yaşındaki oyuncu için kararını verdi. Son dakika haberine göre; İngiliz takımının scoutları Ozan Tufan için Crystal Palace yönetimine olumsuz rapor sundular...
Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan golcü sıkıntısı devam ederken, beğenilmeyerek Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiralanan Cyle Larin performansıyla göz kamaştırıyor. Son dakika haberine göre; Belçika temsilcisinin 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş Larin'den gelecek parayla yeni bir golcü alacak.
Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Nicolas Anelka, başkan Ali Koç’a zaman verilmesi gerektiğini belirtti ve göreve hazır olduğunu dile getirdi.
Beşiktaş, Alanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor karşılaşmasında takımın oyununu beğenen Sergen Yalçın’ın kadroda değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, görev aldığı 1.5 senede tam 29 tane oyuncu transfer etti.