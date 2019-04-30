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Niasse geliyor

Niasse geliyor

İNGİLİZ basını; Everton’ın golcüsü Oumar Niasse’ın Beşiktaş’la anlaştığını ve sezon sonunda bedelsiz şekilde takımından ayrılacağını iddia etti.

AKŞAM

Bu sezon Premier Lig’de çıktığı 19 maçta tek bir gol bile kaydedemeyen düşüşteki golcü oyuncu, 2013/14 sezonunda Akhisar Belediyespor forması giymiş ve ardından da Premier Lig’e kadar yükselmişti.

KARİUS’A ÖVGÜLER

A.GÜCÜ maçında kalesinde devleşen Karius için Alman basınından övgü geldi. Sport.de adlı internet sitesi, “Karius Beşiktaş’ı şampiyonluk yarışında tuttu” başlığını attı. 1 yıl daha Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi bulunan eldivenin kalma olasılığı yükseldi. Karius da Beşiktaş’ta kalma arzusunda.

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